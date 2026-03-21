Flamengo da el batacazo y anuncia de forma inesperada a talentoso peruano: "En casa"

Constantemente los hinchas esperan que algunos futbolistas nacionales 'exploten' su potencial y firmen por grandes equipos para que así mejoren el nivel de la selección peruana. Sin embargo, esto ocurre pocas veces y nos debemos conformar con ver a elementos incaicos en elencos de menor nivel. En ese sentido, muchos se llevaron una tremenda sorpresa ahora que Flamengo anunció a un peruano en sus redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el cuadro de Brasil impactó a todos los aficionados incaicos con un fuerte mensaje, aunque no se trató de la contratación de un jugador para desilusión de algunos. Y es que el 'Fla' comunicó sobre la presencia de Clíver Huamán Sánchez en el Estadio Maracaná.

Flamengo anunció a Pol Deportes

El popular Pol Deportes, joven de Andahuaylas que se hizo conocido durante la final de la Copa Libertadores por haber subido hasta un cerro para transmitir el partido entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate. Ahora, el talentoso peruano fue invitado por el 'Mengao' a sus instalaciones.

Pol Deportes en el Maracaná.

“Encantados de tenerte en casa, Clíver”, indicó Flamengo en sus redes sociales, anunciando así la llegada de nuestro compatriota al histórico Maracaná. De esta forma, Pol Deportes sigue dando la hora a nivel internacional y ganando admiración en el mundo entero. Recordemos que hace poco fue parte del tráiler de Spiderman.

Vale precisar que Clíver Huamán Sánchez no solo estuvo en el estadio del 'Fla', sino que también asistió a su último partido y tuvo el privilegio de compartir con todo lo futbolista del plantel, y hasta terminó entrevistando a algunos de ellos.