0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO desde Matute
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Flamengo da el batacazo y anuncia de forma inesperada a talentoso peruano: "En casa"

Flamengo de Brasil sorprendió al mundo entero tras anunciar a un talentoso peruano. ¿El futuro de la selección peruana?

Francisco Esteves
Flamengo anunció a talentoso peruano
Flamengo anunció a talentoso peruano | Foto: Flamengo - X.
COMPARTIR

Constantemente los hinchas esperan que algunos futbolistas nacionales 'exploten' su potencial y firmen por grandes equipos para que así mejoren el nivel de la selección peruana. Sin embargo, esto ocurre pocas veces y nos debemos conformar con ver a elementos incaicos en elencos de menor nivel. En ese sentido, muchos se llevaron una tremenda sorpresa ahora que Flamengo anunció a un peruano en sus redes sociales.

Conmebol informó a Universitario de un cambio de último minuto.

PUEDES VER: Conmebol informó a Universitario de un cambio y enfrentará a Liga de Quito: "Actualizados..."

Mediante su cuenta oficial de 'X', el cuadro de Brasil impactó a todos los aficionados incaicos con un fuerte mensaje, aunque no se trató de la contratación de un jugador para desilusión de algunos. Y es que el 'Fla' comunicó sobre la presencia de Clíver Huamán Sánchez en el Estadio Maracaná.

Flamengo anunció a Pol Deportes

El popular Pol Deportes, joven de Andahuaylas que se hizo conocido durante la final de la Copa Libertadores por haber subido hasta un cerro para transmitir el partido entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate. Ahora, el talentoso peruano fue invitado por el 'Mengao' a sus instalaciones.

Pol Deportes

Pol Deportes en el Maracaná.

Encantados de tenerte en casa, Clíver”, indicó Flamengo en sus redes sociales, anunciando así la llegada de nuestro compatriota al histórico Maracaná. De esta forma, Pol Deportes sigue dando la hora a nivel internacional y ganando admiración en el mundo entero. Recordemos que hace poco fue parte del tráiler de Spiderman.

Vale precisar que Clíver Huamán Sánchez no solo estuvo en el estadio del 'Fla', sino que también asistió a su último partido y tuvo el privilegio de compartir con todo lo futbolista del plantel, y hasta terminó entrevistando a algunos de ellos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano