Rafael Guzmán, exUniversitario, explicó por qué no puede unirse a Betis: "Problemas..."

La ex ‘Joya’ de Universitario de Deportes, Rafael Guzmán, en una reciente entrevista para DSports habló sobre su futuro como futbolista profesional. Tras ser consultado sobre cómo le va en España, pues como se recuerda, el jugador de 18 años, tras sus buenos rendimientos en el cuadro crema, fue fichado por el Real Betis para que juegue en las divisiones menores del club.

No obstante, Guzmán explicó que aún no ha podido ir a Europa, revelando el verdadero motivo de su demora en llegar al conjunto verdiblanco. Además, no fue de lo único que se le preguntó, pues también habló sobre representar a la selección peruana. ¿Qué dijo?, te lo contamos aquí.

Video: Dsports

Rafael Guzmán explicó por qué no puede unirse a Real Betis

En un primer momento, el defensor señaló que espera en un futuro representar a la selección peruana. “Sí, ojalá en un futuro cercano poder vestir la camiseta de la selección, representarla”, empezó diciendo.

Ante la pregunta sobre cómo le va en España, el ex Universitario explicó las razones por las cuales aún no llega al viejo continente.

“¿Cómo te va en España? Todavía no he tenido la oportunidad de ir, porque he tenido un problema con el trámite de mi visado y recién a partir del 25 rige mi visa. Entonces, después hay unos amistosos con la selección sub-20 contra Chile y, tras ese viaje, me voy a Sevilla”.

Aunque reconoció que se siente feliz por este gran salto en su carrera, reconoció que los trámites para su fichaje fueron muy pesados. “La verdad es que todo pasó muy rápido, muy inesperado. Obviamente todo se solucionó el último día, el transfer es… un inicio de año muy estresante”.

“Sí, obviamente estresante, pero bonito. Es muy bonito sentir esa sensación de poder emigrar y, sobre todo, por ayudar a mi selección”.

Hasta cuándo tiene contrato Guzmán con Betis

Tras su paso, el defensor tiene contrato con el Real Betis hasta 2028. Cabe señalar que Universitario se quedó con un 30% de su pase ante una futura venta.

