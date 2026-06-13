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Ancelotti tuvo fuerte calificativo de la selección brasileña previo a su debut en el Mundial: "Es un..."

La selección brasileña se prepara para lo que será el Mundial 2026 frente a Marruecos este 13 de junio. Previo al duelo, su DT se pronunció al respecto.

Antonio Vidal
Carlo Ancelotti se pronunció previo a su debut en el Mundial 2026.Foto: composición Líbero/X
Carlo Ancelotti se pronunció previo a su debut en el Mundial 2026.Foto: composición Líbero/X
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Faltan pocas horas para que Brasil debute frente a Marruecos en lo que será su partido por la fecha 1 del Mundial 2026, correspondiente al Grupo C. El encuentro promete ser emocionante de principio a fin, ya que marcará el inicio de una nueva edición del certamen para ambas selecciones. Además, Carlo Ancelotti hará su estreno como entrenador en una Copa del Mundo, algo que el extécnico del Real Madrid no dejó pasar por alto.

A través de sus redes sociales, el italiano expresó su felicidad por alcanzar este nuevo logro en su carrera. Asimismo, destacó el orgullo que representa para él formar parte de una Copa del Mundo y hacerlo al frente de la selección brasileña, algo que calificó como un honor.

Brasil vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026.

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Carlo Ancelotti tuvo fuerte calificativo de la selección brasileña previo a su debut en el Mundial

Escribió Carlo Ancelotti

Escribió Carlo Ancelotti

Para el DT, vivir este momento será algo muy especial en su carrera. “Es un deber y un honor debutar en un Mundial dirigiendo a Brasil. Vamos a vivir este momento con alegría y entusiasmo, porque es un capítulo muy especial de mi historia. ¡Vamos, Brasil!”, escribió vía X el ex Milán.

¿Cuándo juega Brasil vs Marruecos?

Este partido se llevará a cabo este sábado 13 de junio y podrá seguirse desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El encuentro promete ser emocionante de principio a fin.

Trayectoria de Carlo Ancelotti

  • Brasil
  • Real Madrid
  • Everton
  • Napoli
  • Bayern Múnich
  • Real Madrid
  • PSG
  • Chelsea
  • AC Milan
  • Juventus
  • AC Parma
  • Reggiana
  • Italia (asistente técnico)
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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