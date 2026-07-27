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Cristiano Ronaldo definió su futuro: estrella de Portugal vuelve a Europa

Cristiano Ronaldo dio una tremenda sorpresa en plena pretemporada debido a que volverá a Europa para continuar con su futuro.

Francisco Esteves
Cristiano Ronaldo vuelve a Europa.
Cristiano Ronaldo vuelve a Europa. | Foto: AFP.
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Luego de haber quedado eliminado del Mundial 2026 con Portugal, Cristiano Ronaldo estuvo en el ojo de todos los amantes del fútbol, ya que muchos deseaban conocer su futuro profesional, tanto a nivel de clubes como en la selección. Ahora, se filtró que el histórico delantero volverá a Europa de forma oficial.

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Resulta que, en medio de diversos rumores sobre su carrera, con algunos indicando incluso que volverá al Real Madrid, diversos medios internacionales confirmaron que el 'Bicho' dará un cambio radical a su vida con una nueva e inesperada faceta.

Para sorpresa de su hinchada, Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, será productor ejecutivo y tendrá una participación como actor en la serie Day 1s del Reino Unido, en Europa. Este programa tratará sobre negocios y relaciones de poder en el fútbol británico, a través de la historia ficticia de Stanley Dalton, un agente importante.

Cristiano Ronaldo, Portugal

El futuro de CR7 con Portugal aún es incierto.

De esta forma, el 'Bicho' no presentó novedades sobre su carrera en el mundo del fútbol profesional, pero sí una noticia para sus principales seguidores. Vale precisar que Thierry Henry también participará de esta serie televisiva, e incluso ya se le vio en grabaciones.

Trayectoria de Cristiano Ronaldo

  • Nacional Sub-15
  • Sporting CP
  • Manchester United
  • Real Madrid
  • Juventus
  • Al-Nassr
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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