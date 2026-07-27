ALERTA máxima en el estacionamiento de un Walmart en Liberty: la policía persigue a un hombre que blandía una MOTOSIERRA

Un momento de tensión se vivió en el estacionamiento de un Walmart Liberty, en Estados Unidos, luego de que la policía iniciara una persecución contra un hombre acusado de conducir de manera peligrosa y portar una motosierra. El sospechoso, identificado como Dustin Reaves, de 43 años y residente de Youngstown, fue detenido tras una huida que incluyó calles, negocios cercanos y una persecución a pie.

La información fue reportada por WFMJ 21 News, medio que señaló: "La policía fue alertada sobre la situación en la tienda poco después de las 3 de la tarde del domingo, debido a que un hombre conducía de forma temeraria". El incidente ocurrió en la zona de Liberty Township, donde los agentes respondieron a una situación que generó preocupación entre clientes y trabajadores del establecimiento.

Tensión en Walmart Liberty: policía interviene tras la presencia de un hombre con una motosierra

De acuerdo con las autoridades, Reaves habría circulado de manera errática por Belmont Avenue antes de ingresar al estacionamiento de Walmart Liberty. Según el informe policial, el hombre portaba una motosierra mientras permanecía en el área del establecimiento, una situación que motivó la intervención de los agentes.

El seguimiento continuó hasta el estacionamiento de Jimmy's Italian Specialties, donde, según el registro de llamadas del centro de despacho del condado de Trumbull, el conductor se detuvo brevemente antes de continuar su marcha. Las autoridades indicaron que, durante la persecución, la velocidad no habría superado las 45 millas por hora. El registro también señala que Reaves respetó algunos semáforos, aunque desatendió las órdenes de detención emitidas por los agentes.

El informe señaló como sospechoso a Dustin Reaves, de 43 años, residente de Youngstown.

Hombre de Youngstown es acusado tras protagonizar una fuga en Walmart

La persecución terminó en Oak Hill Avenue, donde el sospechoso presuntamente atravesó varios jardines antes de abandonar el vehículo y continuar la fuga a pie. Finalmente, agentes de la Policía de Liberty lograron detenerlo mediante el uso de una pistola Taser. Los registros judiciales indican que Dustin Reaves enfrenta varios cargos, entre ellos delitos graves por no obedecer una señal u orden policial y por obstrucción de la labor de las autoridades. Además, se le imputan delitos menores relacionados con provocar pánico, resistirse al arresto y agredir o acosar a un animal policial.

Reaves compareció ante un juez el lunes por la mañana, según documentos judiciales. Hasta el momento, no se ha informado la fecha de su próxima audiencia. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades de Liberty Township analizan los hechos ocurridos en el estacionamiento de un Walmart en Estados Unidos, un episodio que generó atención debido a la presencia de una motosierra durante la persecución.