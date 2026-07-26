Julio César Uribe rotundo por polémico gol cobrado a Universitario ante Cusco FC: "Nadie va..."

Sporting Cristal perdió por 2-1 frente a Melgar y, en ese contexto, se produjo una controversia arbitral por un supuesto penal que habría sido sancionado de forma incorrecta en perjuicio del conjunto rimense. A raíz de ello, Julio César Uribe no se guardó nada para lanzar un fuerte comentario sobre el arbitraje en la Liga 1 y se mostró rotundo al referirse a Universitario por un gol polémico que se le validó ante Cusco FC.

Julio César Uribe dio fuerte comentario sobre Universitario por polémico gol cobrado ante Cusco FC

Durante una conversación con la prensa posterior al encuentro frente a FBC Melgar, Uribe, director general de fútbol de Cristal, manifestó su inconformidad con el arbitraje de Michael Espinoza y con la intervención del VAR, que advirtió sobre un posible penal que finalmente terminó señalándose en contra de su equipo.

De igual manera, Julio César Uribe señaló que hay acciones similares que terminan en gol, aunque debieron ser revisadas por el VAR y eso no sucedió. Sostuvo que la anotación de Gianluca Lapadula para Universitario frente a Cusco FC debió ser analizada por el arbitraje, pero nunca fue llamado por la tecnología, y afirmó con indignación que se trata de decisiones polémicas.

El polémico penal cobrado a Melgar en contra de Cristal. Video: L1MAX

"No es mi tarea calificar a los árbitros, pero sí es responsabilidad invitarlos a que cada vez traten de ser mejores para generar esa equidad de la cual estamos muy lejos, es en función de la mejora del fútbol no del interés personal", dijo.

“Todos debemos preocuparnos de mejorar porque si el árbitro determina algo y la acción evidencia que está en lo correcto, y el VAR corrige, es un mensaje contrario a lo que debería ser el fútbol. En el penal de ellos el árbitro determina que no hay y después interviene el VAR y el VAR es un mecanismo de apoyo pero cuando la imagen te evidencia una cosa y decides otra, ya genera dudas porque nadie va a discutir que el gol que hizo Universitario se tenía que invalidar, nadie va a discutir eso. Los mensajes no son buenos y esto recién comienza", agregó Uribe, dirigente de Cristal.

El polémico gol de Gianluca Lapadula para Universitario contra Cusco FC

A los 92 minutos del segundo tiempo, Gianluca Lapadula apareció para anotar el 2-1 definitivo de Universitario de Deportes frente a Cusco FC. Luego de la celebración, los futbolistas del conjunto cusqueño solicitaron que se revisara el VAR por una supuesta falta previa al gol. Sin embargo, el árbitro no fue convocado para revisar la jugada y el marcador quedó finalmente a favor de los cremas.