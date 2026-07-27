Axel Cabellos, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Talento"

Axel Cabellos fue jugador a préstamo de Sporting Cristal en la temporada 2025, sin embargo no logró ser relevante en el equipo retornando a su equipo, la reserva de Racing Club. Ahora, el lateral izquierdo firmó con un club campeón peruano: estamos hablando de Club Universidad César Vallejo.

Axel Cabellos, exjugador de Sporting Cristal, firmó por club campeón peruano

Cabellos fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista de Club Universidad César Vallejo mediante un comunicado, tras llegar procedente de la reserva de Racing Club.

El zaguero peruano volverá al fútbol nacional después de su etapa en Cristal, club del que se marchó al concluir su cesión. Ahora intentará tener un papel protagónico, aunque en la Liga 2 de la temporada 2026.

Axel Cabellos, exjugador de Sporting Cristal, firmó por Club Universidad César Vallejo

“El Club Deportivo Universidad César Vallejo informa que ha llegado a un acuerdo con el Club Atlético Racing de Argentina, para la transferencia definitiva del futbolista Axel Cabellos, quien se incorporará al plantel profesional para disputar la Liga 2 2026”, comunicó.

Cabe mencionar que Axel Cabellos solo ha jugado en la divisiones menores de Racing de Argentina por lo que nunca debutó en la Liga Profesional Argentina mientras que en Cristal si consiguió jugar en la Liga 1 2026.

¿Cómo le fue a Axel Cabellos en Sporting Cristal?

Axel Cabellos se incorporó a Sporting Cristal en 2025 mediante una cesión procedente de Racing. Durante su paso por el club rimense, el lateral izquierdo disputó la Copa Libertadores y la Liga 1, en las que sumó un total de 5 encuentros oficiales sin marcar goles.