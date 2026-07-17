Ronaldo criticó fuerte a Cristiano y le pide que no juegue el Mundial 2030: "El nivel es más alto"

Cristiano Ronaldo viene recibiendo fuertes críticas tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, ya que muchos aseguran que no tiene el nivel para seguir jugando en su selección. Sin embargo, tras el anuncio de Jorge Jesús como nuevo estratega luso, parece que el delantero del Al-Nassr estaría pensando en participar en la siguiente cita mundialista con 45 años.

PUEDES VER: Vozinha a un paso de llegar a histórico club de Sudamérica tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026

Ante esto, surgió un referente del fútbol mundial como Ronaldo Nazario para decir que Cristiano ya no se encuentra en condiciones de seguir jugando al más alto nivel. El exjugador profesional y campeón del mundo aseguró que el cuerpo del popular ‘Bicho’ ya no da para más.

“El cuerpo te dice que ya no puedes más. Creo que Cristiano y Neymar han llegado a un punto en su relación con sus cuerpos. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo”, empezó hablando el exdelantero del Real Madrid en diálogo con ESPN.

Ronaldo Nazari ocriticó fuerte a Cristiano Ronaldo.

Luego, el recordado exdelantero confesó que, si bien Cristiano Ronaldo tiene condiciones para jugar en Arabia Saudita, donde acaba de salir campeón con Al-Nassr, ya no puede continuar exigiéndose al más alto nivel, por más de que sienta pasión por el fútbol.

“Probablemente aún tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita. Pero para jugar en el Mundial entendemos que es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto. Con toda nuestra pasión, nuestro amor por el futbol y nuestro deseo de jugar siempre, creo que al final nuestro cuerpo decide por nosotros. Yo no juego porque el cerebro funciona de una manera que el cuerpo no puede soportar”, finalizó.