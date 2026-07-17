Jude Bellingham y su dura reflexión tras la eliminación del Mundial 2026: "Me costaba mucho..."

Jude Bellingham rompió su silencio tras la dura eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, tras caer por 2-1 ante Argentina, encuentro que se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El futbolista utilizó sus redes sociales para dejar una reflexión sobre este duro momento para el cuadro inglés.

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La reflexión de Jude Bellingham tras la eliminación del Mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, Jude Bellingham subió una publicación en la que lamentó la derrota frente a los albicelestes y confesó el duro golpe anímico que representó dicha eliminación. No obstante, agradeció a los hinchas por el apoyo incondicional y aseguró que el cuadro de los Tres Leones continuará luchando para lograr grandes cosas.

“Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas para ayer y las últimas semanas, pero esto resume a la perfección lo que dijo nuestro conductor en Kansas. Gracias por el increíble apoyo desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos y apoyarnos. No dejen que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas… ¡Y lo lograremos! ¡Los queremos!”, publicó.

Jude Bellingham rompió su silencio tras la eliminación del Mundial 2026.

Jude Bellingham en el Mundial 2026

Cabe precisar que Jude Bellingham marcó un total de 6 goles con Inglaterra en 8 partidos jugados. La estrella del Real Madrid le anotó a Croacia (un gol), Panamá (un gol), México (dos goles) y Noruega (dos goles).

Inglaterra vs Francia

Las selecciones de Inglaterra y Francia se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026 este sábado 18 de julio a las 4 de la tarde (hora peruana) en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami.