¿A qué hora juega River Plate vs Aldosivi y dónde ver partido por la Copa Argentina?

River Plate se enfrenta a Aldosivi, en encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. Este encuentro se juega en el estadio Padre Ernesto Martearena, recinto ubicado en la localidad de Salta. No te pierdas todos los detalles de este duelo que promete emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega River Plate vs. Aldosivi?

El partido entre River Plate y Aldosivi se jugará este viernes 17 de julio, por la Copa Argentina, en el estadio Padre Ernesto Martearena, ubicado en Salta.

¿A qué hora juega River Plate vs. Aldosivi?

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:45 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 19:45 horas

México: 18:45 horas

Estados Unidos: 20:45 horas (Miami y Nueva York) y 17:45 horas (Los Ángeles)

España: 01:45 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver River Plate vs. Aldosivi?

El partido entre River Plate y Aldosivi será transmitido en vivo y en exclusiva para toda Argentina a través de la pantalla de TyC Sports. De forma online, se podrá seguir por la plataforma TyC Sports Play.

River Plate vs. Aldosivi: previa del partido

River Plate y Aldosivi se miden en un duelo a todo o nada por la Copa Argentina, donde un tropiezo significa quedar fuera de competencia. El conjunto Millonario saldrá con la obligación de imponer su jerarquía y ritmo de juego para marcar diferencias desde el arranque, sabiendo que en este certamen los cruces de eliminación directa no dan margen de error.

Por su parte, Aldosivi afronta esta llave con la ilusión de dar el golpe y firmar una actuación histórica. El Tiburón apostará por un esquema ordenado e inteligente, con la intención de cerrar espacios en defensa y lastimar mediante transiciones rápidas o la pelota parada para aprovechar cualquier desatención rival.

River Plate se alista para el duelo ante Aldosivi

Las miradas estarán puestas en la efectividad dentro de las áreas, un factor determinante en encuentros donde los detalles definen la clasificación. Se anticipa un choque de alto voltaje en terreno neutral, con la presión del lado del cuadro de Núñez y un conjunto marplatense decidido a dar la sorpresa.