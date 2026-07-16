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River Plate vs Aldosivi EN VIVO por Copa Argentina: horario, pronóstico y canal para ver partido

River Plate vs Aldosivi se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. Conoce los horarios, canales y todos los detalles de esta eliminatoria.

Angel Curo
River Plate vs Aldosivi EN VIVO por dieciseisavos de la Copa Argentina
River Plate vs Aldosivi EN VIVO por dieciseisavos de la Copa Argentina | Composición: Líbero
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River Plate vs Aldosivi juegan este viernes 17 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El Millonario busca encaminarse al título, pero el Tiburón quiere dar el gran golpe. Este encuentro se jugará en el Estadio Padre Martearena de Salta desde las 7.45 p. m. (hora peruana) y 9.45 p. m. (hora argentina). La transmisión EN VIVO estará a cargo de TyC Sports.

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¿A qué hora juega River Plate vs Aldosivi?

Revisa los horarios para el inicio del partido entre River Plate vs Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 7.45 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 8.45 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.45 p. m.
  • México y Centroamérica: 6.45 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8.45 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (del sábado)

¿Dónde ver River Plate vs Aldosivi EN VIVO?

La transmisión del partido entre River Plate vs Aldosivi estará disponible por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de TyC Sports, disponible en Argentina y toda Sudamérica. Del mismo modo, el encuentro podrá sintonizarse vía ONLINE por TyC Sports Play.

Previa del partido River Plate vs Aldosivi por Copa Argentina

River Plate inicia el segundo semestre con el objetivo de avanzar en la Copa Argentina, aunque lo hará con varias ausencias importantes. Sebastián Driussi quedó descartado por una nueva lesión muscular, mientras Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Juan Fernando Quintero aún no están disponibles por su participación en el Mundial 2026.

River Plate

River Plate espera que sus entrenamientos rindan frutos y avanzar de ronda.

Las principales novedades del Millonario pasan por los posibles debuts oficiales de los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. Además, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán podrían volver a vestir la camiseta de River en el arranque de su segundo ciclo en el club.

Aldosivi llega sin bajas para este compromiso y buscará dar el golpe frente a uno de los máximos candidatos del certamen. Aunque River parte como favorito por la jerarquía de su plantel, el Tiburón intentará aprovechar el formato de eliminación directa para sorprender y avanzar de ronda.

Aldosivi

Estos son los convocados por Aldosivi para enfrentar a River Plate

¿Qué canal transmite el partido de River Plate vs Aldosivi en Estados Unidos?

El encuentro de dieciseisavos de final de la Copa Argentina entre River Plate vs Aldosivi se podrá sintonizar en todo el territorio estadounidense por las señales de fuboTV y TyC Sports Internacional.

River Plate vs Aldosivi: pronóstico y apuestas

River Plate llega como favorita para quedarse con la victoria ante Aldosivi y clasificar a los octavos de final. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas y armes tu mejor jugada.

Casa de apuestaRiver PlateEmpateAldosivi
Betsson1.414.457.40
Betano1.444.708.25
1xBet1.404.508.30
Caliente1.414.308.00
Stake1.424.307.90

River Plate vs Aldosivi: últimos resultados

25/04/2026 | River Plate 3-1 Aldosivi

24/07/2022 | Aldosivi 0-3 River Plate

26/08/2021 | River Plate 2-0 Aldosivi

09/05/2021 | River Plate 4-1 Aldosivi

02/11/2021 | Aldosivi 1-2 River Plate

River Plate vs Aldosivi: alineaciones probables

Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Posible alineación de Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Santiago Moya, Esteban Rolón, Agustín Palavecino; Tomás Fernández, Nicolás Cordero y Felipe Anso.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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