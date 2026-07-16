FIFA designó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina vs España: ya dirigió a la Albiceleste

Todo va quedando listo para que empiece la final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España. A días de que suene el pitazo inicial en el MetLife Stadium de Nueva York, la FIFA designó al árbitro encargado de impartir justicia entre la Albiceleste y la Furia Roja.

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El elegido fue el esloveno Slavko Vincic, quien ya ha dirigido algunos encuentros en este certamen y que también participó en un partido no muy feliz para Argentina. En lo que va de este Mundial 2026, Vincic estuvo presente en el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, así como en las victorias de Argelia por 2-1 sobre Jordania y de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final.

No obstante, también dirigió a Argentina, aunque no en este Mundial, sino en el de Qatar 2022, precisamente en la primera fecha de la fase de grupos, cuando la Albiceleste perdió por 2-1 ante Emiratos Árabes.

FIFA designó la terna arbitral para el Mundial 2026

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovenia)

Primer asistente: Tomaz Klancic (Eslovenia)

Segundo asistente: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto hombre: Adham Makhdmeh (Jordania)

Asistente del árbitro de reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Slavko Vincic será el árbitro principal de la final.

¿Cuándo juegan Argentina vs. España por el Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se llevará a cabo este domingo 19 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York. La transmisión de este encuentro estará a cargo de América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN, Paramount+ y Disney+.