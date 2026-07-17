¿Marc Cucurella se retira de España? La insólita apuesta que deberá cumplir si gana el Mundial 2026

La Selección de España se viene preparando para lo que será la gran final del Mundial 2026 ante Argentina, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo por los próximos 4 años. A 48 horas de llevarse a cabo el compromiso, unas declaraciones de Marc Cucurella han generado preocupación en la hinchada española, pues pone en juego su continuidad en el equipo que dirige el profesor Luis de la Fuente.

La insólita apuesta de Marc Cucurella

En la previa del duelo ante la Albiceleste, el canal Movistar Plus Deportes difundió una entrevista a Marc Cucurella en la que el lateral anunció que, de coronarse campeón del mundo con España, se retirará para siempre de la Furia Roja. Su insólita apuesta genera un extenso debate entre quienes creen que lo dijo a modo de broma y quienes temen su retiro definitivo de la selección europea.

“Si gano el Mundial, le llamo a Luis (de la Fuente) al día siguiente y le digo que no cuente conmigo nunca más y que me retiro de aquí. Creo que con una Eurocopa y con un Mundial no se puede pedir más”, fueron las declaraciones de Marc Cucurella, quien jugará por el Real Madrid en la próxima temporada de LaLiga española.

España vs Argentina: la gran final del Mundial 2026

Cabe precisar que España y Argentina protagonizarán la gran final del Mundial 2026 que se llevará a cabo este domingo 19 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. La Furia Roja llega a este encuentro luego de eliminar en semifinales a Francia. Por su parte, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán su segunda final consecutiva tras dejar en el camino a Inglaterra.