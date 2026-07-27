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Erick Noriega recibe firme calificación de la prensa brasileña tras su vuelta a Gremio: "Función de..."

Luego de estar ausente en los últimos partidos de Gremio, el volante peruano Erick Noriega sumó minutos en el choque ante Fluminense por el Brasileirao.

Diego Medina
Erick Noriega y su puntuación tras volver a sumar minutos con Gremio.
Erick Noriega y su puntuación tras volver a sumar minutos con Gremio. | Foto: X Gremio
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Uno de los futbolistas peruanos que comenzó a perder continuidad en su club del exterior fue Erick Noriega. De hecho, su situación despertó muchas informaciones sobre un nuevo destino a estas alturas de la temporada. Sin embargo, el estratega Luis Castro lo alineó en el once titular de Gremio para el reciente choque ante Fluminense, en el que terminaron igualando 1-1. Este hecho generó que la prensa de Brasil no calle ante nuestro compatriota y le dé una firme calificación.

¿Se va? En Brasil revelan que Erick Noriega tomó determinante postura con su futuro en Gremio

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Prensa brasileña le dio firme calificación a Erick Noriega

El reconocido medio 'Globo esporte' de Brasil publicó un artículo en el que se ven las calificaciones que le dan a cada uno de los jugadores de Gremio. Erick Noriega jugó 69 minutos del partido ante Fluminense y se desempeñó en el mediocampo como habitualmente lo hace en el conjunto Tricolor.

Sin embargo, la puntuación de este portal es de 5,0 por toda su actuación en esta jornada del Brasileirao. "Situado delante de los defensores, cumplía la función de proporcionar mayor solidez defensiva." se puede leer en la nota publicada. Asimismo, se puede apreciar una calificación de los lectores, quienes le dieron una media de 5,8.

De esta manera, no fue una actuación sobresaliente de Erick Noriega en este regreso a un partido oficial de Gremio de Porto Alegre. El volante no venía siendo considerado para los partidos del Brasileirao y Copa Sudamericana, por lo que ahora espera poco a poco recobrar el peso que obtuvo desde sus primeros días en Brasil.

Erick Noriega

Calificación del GloboEsporte de Brasil a Erick Noriega.

Ahora, el equipo de Erick Noriega se mentaliza para su siguiente encuentro ante Bolívar de Bolivia por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo Tricolor cayó 3-2 en La Paz y ahora buscará en casa darle vuelta para sellar su clasificación a los octavos de final de uno de los magnos torneos de la Conmebol.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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