¡Escándalo en el Mundial! Selección de Inglaterra sufrió el robo de sus pertenencias previo a su debut

¡De no creer! Faltan pocos días para que la selección inglesa, liderada por jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, debute ante Croacia en el Mundial 2026. Sin embargo, desde Inglaterra se encendieron las alarmas, pues el equipo dirigido por Thomas Tuchel fue víctima del robo de pertenencias, lo que complica el panorama para el conjunto.

Entre los objetos sustraídos se encuentran botines y balones de entrenamiento, elementos importantes para la preparación del equipo de cara a su estreno en la Copa del Mundo.

Selección de Inglaterra sufre robo previo a su debut en el Mundial 2026

Según informaron diversos medios británicos, el hecho se produjo durante el traslado del equipamiento de la selección inglesa desde su centro de entrenamiento en Florida hacia Kansas City, ciudad que servirá como sede de concentración para Inglaterra durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Asimismo, las primeras informaciones apuntaron a que parte de los objetos robados pertenecerían a jugadores de renombre como Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las principales figuras de un combinado que llega al torneo con la ambición de conquistar su segunda Copa del Mundo.

¿Qué se sabe del robo a Inglaterra previo a su debut en el Mundial?

Tras conocerse el incidente, las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Como parte de las primeras acciones, la policía informó sobre la captura de dos personas que estarían relacionadas con el robo, mientras continúan las pesquisas para identificar el alcance total del hecho y recuperar los objetos faltantes.

Con el transcurso de las horas, el panorama se volvió más alentador para la selección inglesa. Distintos reportes señalaron que los botines personalizados de los jugadores, así como buena parte del equipamiento esencial del equipo, no fueron sustraídos. Además, las autoridades lograron recuperar una parte del material robado, lo que ayudó a minimizar las consecuencias del incidente en la preparación de Inglaterra para el Mundial 2026.

¿Cuándo juega Inglaterra vs Croacia?

Inglaterra deberá enfrentarse a Croacia este miércoles 17 en lo que será su debut en el Grupo L. Dicho compromiso está programado para seguirse desde las 3.00 p. m.