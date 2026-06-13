La desgarradora reacción de la prensa paraguaya tras goleada de Estados Unidos: "Para el olvido"

La selección paraguaya tuvo un debut para el olvido, pues no pudo ante Estados Unidos en el arranque del Grupo D del Mundial 2026. La contundente victoria del conjunto anfitrión por 4-1 dejó mucho para analizar, ya que nadie esperaba que los dirigidos por Gustavo Alfaro terminaran de esa manera. En ese sentido, la dolorosa derrota generó diversas reacciones en suelo guaraní, donde lamentaron no haber podido debutar con un mejor resultado y mostraron su preocupación por el rendimiento exhibido en el encuentro.

La desgarradora reacción de la prensa paraguaya tras la goleada de Estados Unidos

Uno de los medios que analizó lo ocurrido fue VS Sports, que tituló de la siguiente manera: “¡Para el olvido! Pésimo reestreno de Paraguay en un Mundial”.

“Paraguay, que volvió a aparecer en el escenario mundial después de 16 años y tras estar ausente en las últimas tres ediciones, sufrió una catastrófica goleada de 4-1 ante Estados Unidos, este viernes en Los Ángeles, en el inicio del Grupo D del Mundial Norteamérica 2026. ¡Y el resultado terminó siendo corto!”.

“Buscar algún futbolista rescatable va a ser una faena más rápida y sencilla que empezar a apuntar los puntos flojos de los que estuvieron en cancha. Paraguay fue irreconocible. ¡El peor partido en la era Gustavo Alfaro!”, escribió el medio.

Escribió VS Sports

Por su parte, ABC lamentó esta dura derrota: “Duro golpe en el estreno mundialista: Paraguay cayó 4-1 ante Estados Unidos”, tituló el portal paraguayo. “La selección paraguaya tuvo una duro golpe en el debut al caer 4-1 frente a Estados Unidos, en el estadio SoFi de Los Ángeles, por el Grupo D del Mundial 2026. La Albirroja sin reacción dejó una imagen preocupante en su aparición luego de 16 años”, escribieron en su articulo.

Escribió ABC

El medio El Nacional tampoco fue ajeno y resaltó la dolorosa derrota: “Paraguay debuta con una abultada derrota ante Estados Unidos”, tituló.

“La Albirroja tuvo un buen arranque, asomando la portería rival en los primeros instantes del partido con Tony Sanabria y Diego Gómez. Esa positiva sensación duró muy poco, ya que, al minuto 6, el anfitrión inauguró el marcador. Los estadounidenses escaparon de la presión alta y salieron rápido. Christian Pulisic se metió entre dos defensores por la izquierda —derecha de Paraguay— y generó un caos”.

Escribió El Nacional

Cabe señalar que muchos medios resaltaron el rendimiento de la Albirroja y manifestaron su descontento debido a que vuelve a ir a un Mundial después de 16 años, y debutar de esa manera no era lo que esperaban, menos aún con una selección dirigida por Gustavo Alfaro.