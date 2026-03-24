Jorge Zúñiga hace preocupante revelación: "No estoy informado de Alianza Lima desde enero"

Jorge Zúñiga, quien hasta hoy era presidente de Aliancistas del Perú, que anteriormente era el conocido Fondo Blanquiazul, sorprendió al mundo entero al confesar que no recibe información de Alianza Lima desde inicios de año. Incluso, dio a conocer que ni siquiera conoce a Pablo Guede en casi cuatro meses de trabajo en Matute. Esto causó mucha preocupación en los hinchas en pleno momento clave de la Liga 1 2026.

Como el periodista Kevin Pacheco mencionó recientemente, Zúñiga no seguirá al mando de la Junta de Acreedores del club y ya se confirmó su salida mediante un comunicado. Asimismo, se reveló que en los próximos días se revelará el nombre de quien será su reemplazo en el importante cargo. En medio de todo ello, el conocido personaje dio unas impactantes declaraciones al diario El Comercio.

“No estoy informado de lo que ocurre en Alianza Lima desde enero, tampoco conozco a Pablo Guede”, indicó Jorge Zúñiga para asombro de muchos aficionados. Esto significa que no hay una buena coordinación dentro de la institución deportiva y podría ser la respuesta a los problemas que se han visto en Matute desde inicios de temporada, con la aún recordada eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

Jorge Zúñiga no seguirá más en Alianza Lima.

Recordemos que Alianza Lima apunta a salir campeón de la Liga 1 este 2026 y es el líder del Torneo Apertura, junto a Los Chankas, por lo que debe mantenerse 100% concentrado en su objetivo. Por ello, la renuncia del presidente de Aliancistas del Perú causó gran conmoción en la hinchada y esperan que esto no perjudique al club, sobre todo porque la próxima fecha los blanquiazules enfrentarán a Universitario de Deportes en el clásico nacional.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima visitará a Universitario el próximo sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, una vez que la pausa por la fecha FIFA culmine. El clásico del fútbol peruano está pactado para que inicie a las 15.00 horas de Perú y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.