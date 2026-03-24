Mundialista y campeón con River Plate es nuevo entrenador de FC Cajamarca por todo el 2026

Hernán Barcos y compañía tendrán un nuevo entrenador para lo que resta de la temporada en busca de un cambio y salir de las últimas posiciones de la tabla del Apertura. En su primer año a nivel profesional, FC Cajamarca tiene el objetivo claro de mantenerse en la máxima categoría, por lo que se confirmó la llegada de un DT que ha sido mundialista y campeón en diferentes ligas del extranjero.

FC Cajamarca tiene definido al reemplazo de Carlos Silvestri y empezará a dirigir a Hernán Barcos, Arley Rodríguez y más. El nuevo estratega llega al equipo cajamarquino tras los malos resultados de locales y de visita que lo han hundido en el fondo de la tabla.

FC Cajamarca tiene nuevo técnico para salir del último lugar de la Liga 1

Antes de que sea tarde, los dirigentes de FC Cajamarca tomaron cartas en el asunto y se reveló que Celso Ayala, uno de los máximos referentes del fútbol de Paraguay, asumirá el reto de manejar al equipo que está en la última posición del Torneo Apertura.

El periodista Ernesto Macedo confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “La idea es que llegue el miércoles a Perú”, indicó sobre el gran cambio que afrontará el elenco de Hernán Barcos pensando en lo que resta de temporada.

Celso Ayala es nuevo entrenador de FC Cajamarca.

De esta manera, se confirma que el debut de Celso Ayala como entrenador de FC Cajamarca será en la fecha 9 del Apertura ante Los Chankas en el partido programado para el lunes 6 de abril, donde jugarán como locales.

Celso Ayala es un recordado defensor de Paraguay que participó en los mundiales de 1998 y 2002, donde llegó hasta las instancias de octavos de final. El ahora DT de FC Cajamarca ha sabido ser campeón con Olimpia, River Plate y Colo-Colo como jugador.