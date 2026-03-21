Hernán Barcos y su exigente pedido en medio de la crisis de FC Cajamarca: “Ojalá llegue…”

FC Cajamarca cayó derrotado frente a Cienciano en la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras la derrota por 3-0, uno de los referentes, Hernán Barcos, habló con los medios sobre la difícil situación que atraviesa el conjunto cajamarquino, reconociendo que la labor de su entrenador, Carlos Silvestri, ha sido muy dura.

En este contexto, el ‘Pirata’ brindó su análisis del partido y del futuro que le espera a Cajamarca, señalando que enfrentaron diversas dificultades durante el desarrollo del encuentro, especialmente tras la temprana expulsión de Ricardo Lagos.

Hernán Barcos dio su análisis sobre la goleada contra Cienciano

Para el delantero argentino, desde el primer minuto las cosas no fueron como ellos esperaban. No obstante, reconoció que el segundo tiempo fue mejor para el equipo que defiende.

“Salió todo mal desde el primer minuto, hay que seguir trabajando. Me quedo con el segundo tiempo del equipo, que se entregó; más allá de toda adversidad mostramos dignidad”, empezó diciendo.

Aunque reconoció que jugar con uno menos desde el minuto diez hace que la situación durante el desarrollo del encuentro se complique. “Con un jugador menos y un gol a los dos minutos, en una cancha como esta, se hace muy difícil. Pero depende de nosotros salir de esta situación”, complementó.

Hernán Barcos y su exigente pedido en medio de la crisis de FC Cajamarca

En otro momento de la conversación, el ‘Pirata’ habló acerca de la situación el cuadro ‘Azul y Oro’, pidiéndole a la hinchada que siga apoyando. “A la gente le digo que confíe en nosotros, algo tiene que cambiar, no podemos seguir así. Ahora tenemos días para descansar, enfriar la cabeza y trabajar, porque se vienen nueve finales. Ojalá llegue un entrenador que nos dé una mano para salir adelante”, sentenció el jugador de 41 años.