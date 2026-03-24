Bustos dejó fuerte crítica por árbitro que habló con Guede para calmar a Guerrero: "Es raro"

El último sábado Alianza Lima obtuvo una victoria por 2-0 ante Juan Pablo II y retomó la punta del Torneo Apertura, esto antes del receso por fecha FIFA. Más allá de la superioridad futbolística de los íntimos, una situación que llamó la atención fue cuando Joel Alarcón le pidió a Pablo Guede que calme a Paolo Guerrero.

Recordemos que en los primeros minutos el ‘Depredador’ había sido golpeado por Martín Peralta y producto de esa jugada, su ojo fue afectado. A partir de esa acción, el capitán del elenco blanquiazul se exasperó y comenzó a reclamar varias jugadas, además de discutir constatemente con los defensores rivales.

Fue entonces cuando el juez se acercó al entrenador de los victorianos para que calme al ‘34’. Este acto fue criticado por algún sector de la prensa y críticos de fútbol. Ahora Carlos Bustos también reprochó esta acción del colegiado y dejó entrever que esto puede ser un acto de favoritismo.

Video: Fútbol Satélite.

“Es raro el torneo.Todos tenemos que sentir la competencia de igual manera. No es por criticar, pero cuando uno ve el partido del otro día (Alianza Lima vs Juan Pablo), le avisan a un técnico que calme a un jugador. Imagínense los otros 17 equipos que estamos viendo por televisión. Son cosas que no deben ocurrir”, declaró el entrenador de UTC durante entrevista con Fútbol Satélite, donde también criticó al VAR.

"En estas ocho fechas nos han pasado tantas cosas que no pensé vivir. No sé cuando está la comunicación del VAR con los árbitros principales se los nota totalmente acelerados en el mensaje. Si están arriba viendo con tranquilidad un partido, el mensaje que deben bajar debe ser exclusivamente técnico y con lo que ellos piensan que es lo que corresponde”, agregó.

Cabe señalar que el equipo dirigido por la ‘Bustoneta’ ya enfrentó a Alianza Lima y Universitario en el Torneo Apertura. En ambos partidos perdió y hubo jugadas polémicas.