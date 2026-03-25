Renzo Garcés recibió sensacional noticia previo al clásico contra Universitario: ¿La sanción?

Uno de los futbolistas más importantes que tiene Alianza Lima es Renzo Garcés, quien ha sido pieza clave en Matute a lo largo de la presente temporada. En ese sentido, recientemente el defensor blanquiazul recibió una sensacional noticia que lo motiva a pocos días del clásico de la Liga 1 2026 ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental de Ate.

Como sabemos, hace poco la ‘U’ denunció a Paolo Guerrero y al ‘Pastor’ ante la Comisión Disciplinaria de la FPF, por lo que muchos hinchas íntimos se encuentran preocupados por una posible suspensión a puertas del compromiso ante los merengues. Bajo esa premisa, ahora el central de la selección peruana tiene motivos para alegrarse junto a sus seres queridos.

Renzo Garcés recibió sensacional noticia

Resulta que, según el conocido portal Transfermarkt, Renzo Garcés aumentó su valor en el mercado de fichajes y esto servirá bastante para su futuro profesional, ya que el club que quiera contratarlo deberá pagar más por él y con ello incrementará su salario. A inicios de este año estaba cotizado en 1 millón de euros y ahora esa cifra ha incrementado considerablemente.

Renzo Garcés y su nuevo valor de mercado.

Ahora, el defensor de Alianza Lima tiene un precio de 1,20 millones de euros y es el segundo futbolista más caro de todo el plantel victoriano. Únicamente se encuentra por debajo de Federico Girotti, quien ronda los 1,50 millones de euros y es el tercer elemento mejor valorizado de toda la Liga 1 2026. Eso sí, el delantero recientemente se devaluó en el mercado.

¿Renzo Garcés llegará al clásico?

Si bien fue desconvocado de la selección peruana por una pubalgia, en tienda blanquiazul hay total optimismo con que el defensor de Alianza Lima pueda llegar al clásico del fútbol peruano frente a Universitario. Según informó el periodista Gerson Cuba, en Matute esperan que se reponga esta semana al 100% para que arranque de titular en el Estadio Monumental de Ate.