0
EN VIVO
Universitario vs Regatas Lima vóley

Renzo Garcés recibió sensacional noticia previo al clásico contra Universitario: ¿La sanción?

Renzo Garcés, defensor de Alianza Lima, recibió una gran noticia sobre su futuro profesional a poco del clásico contra Universitario en la Liga 1.

Francisco Esteves
Renzo Garcés y una sensacional noticia.
Renzo Garcés y una sensacional noticia. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Uno de los futbolistas más importantes que tiene Alianza Lima es Renzo Garcés, quien ha sido pieza clave en Matute a lo largo de la presente temporada. En ese sentido, recientemente el defensor blanquiazul recibió una sensacional noticia que lo motiva a pocos días del clásico de la Liga 1 2026 ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental de Ate.

Alianza Lima contrataca a Universitario.

PUEDES VER: Alianza Lima contrataca: prepara 10 denuncias contra Universitario e investigación por Bryan Reyna

Como sabemos, hace poco la ‘U’ denunció a Paolo Guerrero y al ‘Pastor’ ante la Comisión Disciplinaria de la FPF, por lo que muchos hinchas íntimos se encuentran preocupados por una posible suspensión a puertas del compromiso ante los merengues. Bajo esa premisa, ahora el central de la selección peruana tiene motivos para alegrarse junto a sus seres queridos.

Renzo Garcés recibió sensacional noticia

Resulta que, según el conocido portal Transfermarkt, Renzo Garcés aumentó su valor en el mercado de fichajes y esto servirá bastante para su futuro profesional, ya que el club que quiera contratarlo deberá pagar más por él y con ello incrementará su salario. A inicios de este año estaba cotizado en 1 millón de euros y ahora esa cifra ha incrementado considerablemente.

Alianza Lima, Liga 1, Renzo Garcés

Renzo Garcés y su nuevo valor de mercado.

Ahora, el defensor de Alianza Lima tiene un precio de 1,20 millones de euros y es el segundo futbolista más caro de todo el plantel victoriano. Únicamente se encuentra por debajo de Federico Girotti, quien ronda los 1,50 millones de euros y es el tercer elemento mejor valorizado de toda la Liga 1 2026. Eso sí, el delantero recientemente se devaluó en el mercado.

¿Renzo Garcés llegará al clásico?

Si bien fue desconvocado de la selección peruana por una pubalgia, en tienda blanquiazul hay total optimismo con que el defensor de Alianza Lima pueda llegar al clásico del fútbol peruano frente a Universitario. Según informó el periodista Gerson Cuba, en Matute esperan que se reponga esta semana al 100% para que arranque de titular en el Estadio Monumental de Ate.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Conmebol confirma el estadio de Sporting Cristal para los partidos de la Copa Libertadores 2026

  2. Canal confirmado para ver Perú vs Senegal, partido amistoso que marcará el debut de Mano Menezes

  3. Futbolista peruano dio el batacazo y firmó por la Juventus de la Serie A: "Vínculo hasta 2028"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano