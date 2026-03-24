Revelan si Renzo Garcés y Fernando Gaibor llegarán al clásico ante Universitario: "Un problema..."

Dentro de poco se llevará a cabo el clásico del fútbol peruano, donde Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. En ese sentido, los blanquiazules quieren saber si podrán contar con Renzo Garcés y Fernando Gaibor para este trascendental partido, quienes se encuentran lesionados desde hace unos días y son piezas claves en el planteamiento de Pablo Guede.

Como sabemos, ambos elementos presentaron distintas dolencias y por ello preocupan a la hinchada, sobre todo el defensor que es titular indiscutible y terminó siendo sacado de la selección peruana por su malestar. Ahora, el periodista Gerson Cuba reveló si alguno de ellos podrá llegar en las mejores condiciones para el encuentro ante la ‘U’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

“Fernando Gaibor tiene un problema en la cadera. Se decidió que pueda tener un descanso pensando en el clásico. Es ver día a día, porque si llega, llega entre algodones. En cambio Renzo Garcés, si se espera que se recupere y sea titular. Hay otros que tienen algunas molestias, pero se espera que con esta para estén al 100%”, indicó el mencionado comunicador a través de un video publicado por ‘Código Blanquiazul’.

El parte médico de Alianza Lima emitido hace una semana.

De esta forma, se garantiza que Alianza Lima podrá contar con Renzo Garcés para el clásico ante Universitario de Deportes y liderará la zona defensiva. Sin embargo, quien todavía se encuentra mal es Fernando Gaibor y si es que se encuentra apto dentro de una semana no podrá ser titular, ya que todavía no estará en su mejor versión. Pablo Guede debe jugar muy bien sus fichas.

¿Cuándo se juega el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes el próximo sábado 4 de abril desde las 20.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX mediante la señal de Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos toda la información al respecto.