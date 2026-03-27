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Jugador sorprendió tras anunciar que se va de Universitario: "Respetar las decisiones"
Este jugador fue el gran refuerzo de Universitario de Deportes y mediante sus redes sociales anunció su salida del club con llamativo mensaje.
Universitario quiere posicionarse como una de las instituciones deportivas más importantes del país. Por ello, busca ganar en las diversas disciplinas en las que participa. En Futsal Pro 2026, el cuadro crema presentará un renovado equipo.
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Destacado jugador anunció que se va de Universitario
Mediante sus redes sociales, el arquero Eder Ray Pérez Lara informó que no seguirá en Universitario de Deportes. Agradeció a los hinchas por el apoyo y puntualizó que debe respetar las decisiones que tomó el club.
Eder Ray Pérez se despidió de Universitario tras un año en el club.
“Hoy cierro un ciclo con el club universitario de futsal, donde fue un año en el cual me sentí superbién, y quiero agradecer por la confianza brindada, y respetar las decisiones tomadas por el club”, indicó el jugador.
¿Quién es Eder Pérez?
Eder Pérez es un experimentado jugador. Militó en Panta Walón y Universitario. Gracias a su buen nivel, es habitual convocado a la selección peruana, donde participó en la Copa América de Futsal 2024 y 2025.
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