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Jugador histórico de la 'U' y su opinión sobre si Gallese es el mejor portero de Perú: "Creo que..."

Histórico exjugador de Universitario no se guardó nada y dio su opinión sobre Pedro Gallese en una reciente entrevista. ¿Quién fue? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Histórico jugador de Universitario habló sobre Pedro Gallese. Foto: composición Líbero/IG
Histórico jugador de Universitario habló sobre Pedro Gallese. Foto: composición Líbero/IG
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Pedro Gallese es para muchos el mejor portero que ha tenido la selección peruana, pues desde su debut, el ‘Pulpo’ no ha tenido rival en la portería de la Bicolor, siendo figura clave durante todos los procesos que ha tenido la selección y, sobre todo, para que Perú llegue al Mundial de Rusia 2018.

Es en este contexto que, en una reciente entrevista con el programa PBO Campeonísimo, un histórico jugador de Universitario de Deportes fue sorprendido al ser consultado sobre el actual jugador del Deportivo de Cali. Además, resaltó que el apoyo que el jugador de 36 años ha tenido ha sido fundamental para que tenga éxito.

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Histórico de Universitario y su opinión sobre si Pedro Gallese es el mejor portero de Perú

El jugador en cuestión se trata de Raúl Fernández, histórico portero de la ‘U’, quien no dudó en tener palabras positivas para Gallese, considerándolo el mejor guardameta de Perú, pues se lo ha ganado a “pulso”.

“¿Es Pedro Gallese el mejor arquero de los últimos tiempos? Yo creo que se lo ha ganado a pulso. Si bien es cierto, es el único arquero ahorita que no hay quien lo pueda reemplazar. Es inamovible y se lo ha ganado, mérito propio de él”, empezó diciendo Fernández.

Destacó, además, que la confianza que le brindaron fue fundamental para que pueda crecer como futbolista. “Tuvo mucha confianza de parte de los directivos y del técnico, y eso ayudó a que él crezca y llegue a donde ha llegado hoy por hoy. En el nivel en el que se encuentra, destacando, y se lo ha ganado, se lo ha ganado a todo pulso”, fueron las palabras de ‘Superman’.

Equipos donde jugó Raúl ‘Superman’ Fernández

  • Atlético Grau
  • Deportivo Binacional
  • César Vallejo
  • Universitario
  • FC Dallas
  • OGC Niza
  • Sport Áncash
  • Universitario II


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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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