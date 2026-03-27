Jugador histórico de la 'U' y su opinión sobre si Gallese es el mejor portero de Perú: "Creo que..."

Pedro Gallese es para muchos el mejor portero que ha tenido la selección peruana, pues desde su debut, el ‘Pulpo’ no ha tenido rival en la portería de la Bicolor, siendo figura clave durante todos los procesos que ha tenido la selección y, sobre todo, para que Perú llegue al Mundial de Rusia 2018.

Es en este contexto que, en una reciente entrevista con el programa PBO Campeonísimo, un histórico jugador de Universitario de Deportes fue sorprendido al ser consultado sobre el actual jugador del Deportivo de Cali. Además, resaltó que el apoyo que el jugador de 36 años ha tenido ha sido fundamental para que tenga éxito.

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Histórico de Universitario y su opinión sobre si Pedro Gallese es el mejor portero de Perú

El jugador en cuestión se trata de Raúl Fernández, histórico portero de la ‘U’, quien no dudó en tener palabras positivas para Gallese, considerándolo el mejor guardameta de Perú, pues se lo ha ganado a “pulso”.

“¿Es Pedro Gallese el mejor arquero de los últimos tiempos? Yo creo que se lo ha ganado a pulso. Si bien es cierto, es el único arquero ahorita que no hay quien lo pueda reemplazar. Es inamovible y se lo ha ganado, mérito propio de él”, empezó diciendo Fernández.

Destacó, además, que la confianza que le brindaron fue fundamental para que pueda crecer como futbolista. “Tuvo mucha confianza de parte de los directivos y del técnico, y eso ayudó a que él crezca y llegue a donde ha llegado hoy por hoy. En el nivel en el que se encuentra, destacando, y se lo ha ganado, se lo ha ganado a todo pulso”, fueron las palabras de ‘Superman’.

Equipos donde jugó Raúl ‘Superman’ Fernández

Atlético Grau

Deportivo Binacional

César Vallejo

Universitario

FC Dallas

OGC Niza

Sport Áncash

Universitario II



