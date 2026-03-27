Mano Menezes dio fuerte mensaje sobre el nivel de Senegal: "Vamos a aprovechar..."

Mano Menezes se refirió a su esperado debut al mando de la selección peruana, que se dará este sábado 28 frente a Senegal. Este encuentro marcará el inicio de su proceso al frente de la 'Bicolor', así como el punto de partida de un nuevo ciclo enfocado en consolidar el equipo y encaminarlo hacia el gran objetivo: volver a una Copa del Mundo.

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En la previa del primer amistoso de la fecha FIFA, el DT brasileño brindó una conferencia de prensa en la que reveló que su primera intención de este encuentro es medir el nivel del plantel nacional y sacar conclusiones de cara a las próximas competencias oficiales.

“Como director técnico de Perú, vimos grandes juegos y para nosotros es un motivo de satisfacción: primero, enfrentar a un gran equipo como es Senegal; y por otro lado, de preocupación”, manifestó Mano Menezes.

Video: José Ramírez

Además, el entrenador de la selección añadió: “Vamos a intentar sacar lo mejor. Sé que es un juego más festivo para Senegal, que va ahí luego al Mundial con méritos. Para nosotros es el inicio del trabajo; vamos a intentar aprovechar el nivel del adversario para saber, en la comparación, en qué nivel estamos y a dónde tenemos que llegar en el futuro cuando estemos más adelante”.

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El partido amistoso entre la selección peruana ante Senegal se realizará este sábado 28 de marzo desde las 11.00 a. m. en el horario peruano, en el Stade de France de París.