La novedosa alineación que alista Mano Menezes para el amistoso de Perú contra Senegal

La selección peruana se alista para su duelo contra Senegal, este sábado 28 de marzo en el Stade de France en un amistoso por fecha FIFA. Este partido es especial para Mano Meneses, porque marcará su debut con la bicolor.

La alineación que alista Perú para el amistoso ante Senegal

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.

En las últimas prácticas de Perú, Mano Menezes se animó a parar un once donde la principal novedad es la presencia de Jairo Vélez. El hombre de Alianza Lima está cumpliendo un gran papel en el cuadro victoriano y tiene grandes opciones de debutar en la selección peruana como titular.

Kenji Cabrera, Oliver Sonne, Marcos López, Erick Noriega y Alfonso Barco son los jóvenes talentos que están en el exterior y Mano Menezes los quiere ver desde el inicio. Ellos se perfilan como la columna para el sistema de juego del estratega brasileño.

Así como es crucial refrescar el equipo con los jóvenes talentos, la experiencia no se puede dejar de lado y más cuando son jugadores que están atravesando un buen momento. Pedro Gallese, André Carrillo y Yoshimar Yotún son los referentes en la convocatoria y pueden tener su oportunidad para iniciar las acciones ante Senegal.

Yotún y Carrillo se perfilan como los titulares de Perú ante Senegal.

Alex Valera se perfila como el principal referente en el ataque de Perú. El delantero de Universitario quiere llenar los ojos a Mano Menezes y demostrar que es el 9 de la bicolor.