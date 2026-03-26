Fabio Gruber sorprendió al hablar sobre jugadores de la selección peruana: “Son…”

La selección peruana sigue preparándose para lo que será su encuentro contra Senegal por la fecha FIFA, compromiso que se realizará este sábado 28 de marzo. No obstante, previo al duelo, Fabio Gruber habló sobre la selección en una reciente entrevista para Bicolor+, canal oficial de Perú.

El defensor de FC Núremberg destacó el buen ambiente que se vive, además resaltó la cercanía que tiene con varios jugadores que ya conocía previamente tras haberlos visto en el Mundial de Rusia 2018.

Fabio Gruber sorprendió al hablar sobre jugadores de la selección peruana

En sus palabras, Gruber manifestó que el ambiente es positivo, resaltando que los jugadores de Perú son muy graciosos, algo característico de los seleccionados.

“Me he sentido muy bien, porque los chicos, a los que he visto en Rusia, son muy chistosos, me encanta estar con ellos, hacer bromas, integrarme más, aprender el idioma, así que me encanta”, fueron sus palabras para Bicolor+.

Gruber sobre su adaptación a la selección peruana

El zaguero de Núremberg señaló que su objetivo es continuar creciendo con la camiseta blanquirroja, ya que considera que el proyecto de Mano Menezes puede dar resultados a largo plazo. “Mi objetivo es mejorar porque creo que es un buen equipo y siento que el proyecto puede funcionar si cada uno sabe que hacer, porque así mejoramos como equipo”.

Además, se animó a lo que será el próximo enfrentamiento con la selección de Sadio Mane, Senegal. "No sé que nos esperará el sábado porque Senegal supongo que será muy físico, rápido, muy diferente a Honduras, pero eso es lo que vamos a enfrentar en los próximos partidos, queremos ir al Mundial también".

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

Perú se enfrentará a Senegal en lo que será el amistoso fecha FIFA este 28 de marzo, encuentro que se podrá seguir desde las 11.00 a. m.