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Perú vs España: fecha, hora y canal confirmado para el amistoso previo al Mundial 2026

Mediante un video difundido en redes sociales, se confirmó el amistoso entre Perú y España, que se llevará a cabo en México. Conoce la programación aquí.

Antonio Vidal
Perú se enfrentará a España en México. Foto: composición Líbero/Instagram
Perú se enfrentará a España en México. Foto: composición Líbero/Instagram
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¡Se confirmó el Perú vs España! mediante un video difundido vía redes sociales, la selección española publicó un video que sorprendió a los seguidores, pues dieron a conocer que la selección peruana tendrá un amistoso contra ‘La Roja’, que se disputará en el estadio de Cuauhtémoc, en Puebla, México. "Puebla tierra de campeones, la prueba final, Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el estadio Cuauhtémoc del estado de Puebla", fueron las palabras del técnico español. A continuación, la programación de este encuentro para que no te lo pierdas.

Bolivia se medirá contra Surinam por el repechaje para el Mundial 2026.

PUEDES VER: Bolivia vs. Surinam EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver el repechaje al Mundial 2026

Video: Selección Española

¿Cuándo juega Perú vs España?

De acuerdo al video publicado por el elenco español, donde se puede apreciar a su entrenador Luis de la Fuente dando la información respectiva, el encuentro está programado para jugarse este 8 de junio.

¿A qué hora juega Perú vs España?

De momento no se ha confirmado la hora para este compromiso, se espera que en los próximos días se dé a conocer mediante los canales oficiales de algunos de estos dos equipos.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs España?

Por el momento, no hay un canal confirmado que lleve este partido a territorio peruano. No obstante, es posible que ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4) sean los canales oficiales.

¿Cuántos partidos han protagonizado Perú vs España?

A lo largo del tiempo, Perú se ha enfrentado al excampeón del mundo en tres ocasiones, siendo las victorias a favor del conjunto europeo.

Historial de partidos:

  • 10 de julio de 1960: Perú 1-3 España.
  • 18 de febrero de 2004: España 2-1 Perú.
  • 31 de mayo de 2008: España 2-1 Perú.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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