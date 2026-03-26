Delantero que marcó 25 goles en un año sueña con jugar para Perú: "Lo tengo muy hablado con..."

La selección peruana se prepara para lo que serán sus amistosos contra Senegal y Honduras. No obstante, de cara al futuro, muchos seguidores de la Bicolor se preguntan quién podrá ser el reemplazo de Paolo Guerrero en la delantera. A pesar de que Alex Valera, quien viene siendo figura en Universitario de Deportes, ha tenido un buen rendimiento.

El universo de atacantes que tiene Perú es muy corto, por lo que en una reciente entrevista un ‘cazagoles’ sorprendió al revelar que estaría dispuesto a representar a la selección peruana.

Delantero que marcó 25 goles en un año sueña con jugar para Perú

El delantero en cuestión se trata de Facundo Callejos, jugador de Cusco FC, quien en una reciente entrevista con L1 Max, sorprendió al hablar sobre la blanquirroja, manifestó que lo haría por esta especial razón.

“¿La selección? Sí. Ustedes nos defendieron en Las Malvinas, yo aunque sea en un amistoso los quiero defender. Si me dan los años, lo tengo muy hablado con mi señora. Un amistoso en Cusco, voy y los defiendo a morir”, fueron las palabras del goleador de la Liga 1 la temporada pasada.

“Es un país al cual quiero mucho desde antes, porque soy muy patriota y ustedes nos ayudaron en Las Malvinas y los respeto mucho. Estoy muy a gusto y agradecido”, complementó el argentino.

¿Facundo Callejo puede representar a la selección peruana?

Actualmente, el jugador tiene 33 años y recién tiene dos años en Perú, por lo que aún no podría representar al país.

“Desconozco, se que el año pasado cambiaron algunas situaciones legales, ademas este es mi segundo año recién, con 36 o 37, quizás. Con cinco minutos que entre hago mi carrera y chao, soy feliz”, fueron las palabras de Callejo, señalando que le haría muy contento representar a Perú.