Ricardo Gareca sorprendió al hablar sobre Mano Menezes: “Experiencia de…”
En una reciente edición del programa 'La Sustancia', Ricardo Gareca sorprendió al hablar sobre la nueva era de Mano Menezes al mando de la selección peruana.
En una reciente edición del programa ‘La Sustancia’, Ricardo Gareca habló sobre diversos temas, tanto sociales como futbolísticos. En este último punto, fue consultado sobre la nueva era que vivirá la selección peruana, pues se le preguntó si volvería a la Bicolor si esta lo llamara; no obstante, el ‘Tigre’ respondió que no.
No obstante, explicó sus razones, relacionadas con la llegada de Mano Menezes, ya que el exVélez dejó entrever que su etapa con la Bicolor terminó, por lo que ahora toca apoyar el proceso del DT brasileño, dejando un sorpresivo comentario al respecto.
Ricardo Gareca sorprendió al hablar sobre Mano Menezes
Gareca señaló que ahora toca apoyar a Menezes debido a que cuenta con una gran trayectoria, destacando la experiencia que tiene el entrenador de 63 años.
“No, ahora estoy abocado en La Sustancia, ahora vamos a apoyar a Mano Menezes, apoyar a los muchachos y a todos, porque se necesita y porque es un proceso nuevo, en el cual de la experiencia de Menezes se necesita ese apoyo necesario”, fueron las palabras de Gareca.
Trayectoria de Mano Menezes
El entrenador de 63 años ha tenido una amplia experiencia en diferentes equipos antes de llegar a la selección peruana. Estos son los clubes donde ha estado.
- Perú
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Grêmio)
- Fluminense Football Club (Fluminense)
- SC Corinthians (Corinthians)
- Sport Club Internacional (Internacional)
- Al-Nassr FC (Al-Nassr)
- Esporte Clube Bahia (Bahia)
- SE Palmeiras (Palmeiras)
- Cruzeiro Esporte Clube (Cruzeiro)
- Shandong Luneng Taishan (SD Luneng)
- Cruzeiro Esporte Clube (Cruzeiro)
- SC Corinthians (Corinthians)
- CR Flamengo (Flamengo)
- Brasil (Selección)
- Brasil Olímpica
- SC Corinthians (Corinthians)
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Grêmio)
- SER Caxias do Sul (Caxias-RS)
- Clube 15 de Novembro (15 de Novembro)
- Iraty Sport Club (Iraty)
- EC Guarani (Guarani-RS)
- Grêmio Esportivo Brasil (Brasil Pelotas)
- EC Guarani (Guarani-RS)
- SC Internacional U20 (Inter U20)
- Sport Club Internacional Youth (SC Inter Youth)
- EC Guarani (Guarani-RS)
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90