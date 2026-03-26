0

Ricardo Gareca sorprendió al hablar sobre Mano Menezes: “Experiencia de…”

En una reciente edición del programa 'La Sustancia', Ricardo Gareca sorprendió al hablar sobre la nueva era de Mano Menezes al mando de la selección peruana.

Antonio Vidal
Ricardo Gareca habló sobre el nuevo proceso de la selección peruana. Foto: composición Líbero/La Sustancia/La Bicolor
COMPARTIR

En una reciente edición del programa ‘La Sustancia’, Ricardo Gareca habló sobre diversos temas, tanto sociales como futbolísticos. En este último punto, fue consultado sobre la nueva era que vivirá la selección peruana, pues se le preguntó si volvería a la Bicolor si esta lo llamara; no obstante, el ‘Tigre’ respondió que no.

No obstante, explicó sus razones, relacionadas con la llegada de Mano Menezes, ya que el exVélez dejó entrever que su etapa con la Bicolor terminó, por lo que ahora toca apoyar el proceso del DT brasileño, dejando un sorpresivo comentario al respecto.

Ricardo Gareca sorprendió al hablar sobre Mano Menezes

Gareca señaló que ahora toca apoyar a Menezes debido a que cuenta con una gran trayectoria, destacando la experiencia que tiene el entrenador de 63 años.

No, ahora estoy abocado en La Sustancia, ahora vamos a apoyar a Mano Menezes, apoyar a los muchachos y a todos, porque se necesita y porque es un proceso nuevo, en el cual de la experiencia de Menezes se necesita ese apoyo necesario”, fueron las palabras de Gareca.

Trayectoria de Mano Menezes

El entrenador de 63 años ha tenido una amplia experiencia en diferentes equipos antes de llegar a la selección peruana. Estos son los clubes donde ha estado.

  • Perú
  • Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Grêmio)
  • Fluminense Football Club (Fluminense)
  • SC Corinthians (Corinthians)
  • Sport Club Internacional (Internacional)
  • Al-Nassr FC (Al-Nassr)
  • Esporte Clube Bahia (Bahia)
  • SE Palmeiras (Palmeiras)
  • Cruzeiro Esporte Clube (Cruzeiro)
  • Shandong Luneng Taishan (SD Luneng)
  • Cruzeiro Esporte Clube (Cruzeiro)
  • SC Corinthians (Corinthians)
  • CR Flamengo (Flamengo)
  • Brasil (Selección)
  • Brasil Olímpica
  • SC Corinthians (Corinthians)
  • Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Grêmio)
  • SER Caxias do Sul (Caxias-RS)
  • Clube 15 de Novembro (15 de Novembro)
  • Iraty Sport Club (Iraty)
  • EC Guarani (Guarani-RS)
  • Grêmio Esportivo Brasil (Brasil Pelotas)
  • EC Guarani (Guarani-RS)
  • SC Internacional U20 (Inter U20)
  • Sport Club Internacional Youth (SC Inter Youth)
  • EC Guarani (Guarani-RS)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Miguel Rondelli remece el mercado y deja Cusco FC para firmar por campeón peruano: "Llegó a un acuerdo"

  2. Perú se llevó el triunfo 3-2 en partido amistoso e ilusiona a la hinchada con el Mundial

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano