¿Seguirá dirigiendo? Ricardo Gareca sorprendió a todos con una inesperada decisión sobre su futuro

El futuro de Ricardo Gareca sigue siendo un misterio. Tras su paso por las selecciones de Perú y Chile, luego de esta última experiencia regresó al Perú, donde sigue siendo muy querido, pues fue el técnico que nos llevó a un Mundial después de 36 años.

No obstante, en una reciente conversación con La República, el ‘Tigre’ habló sobre su futuro como entrenador y se le consultó si dirigiría equipos como Universitario de Deportes o Alianza Lima. Ante la pregunta, manifestó que, por el momento, no evalúa esa posibilidad debido a que tiene compromisos con marcas; sin embargo, ilusionó al afirmar que después de la Copa del Mundo evaluará opciones, señalando que no descarta ninguna posibilidad y dejando abierta la puerta a su regreso como entrenador. ¿Será en algún equipo de la Liga 1?

Ricardo Gareca tuvo una inesperada reacción sobre regresar a ser entrenador

Tras ser invitado para inaugurar una reconocida tienda, Gareca no dudó en conversar con el medio. Ante la pregunta si volverá para entrenar a equipos como la ‘U’ o los íntimos, tuvo una tajante postura.

“No, ahora tengo contrato acá y hasta después del Mundial no puedo tomar ningún club ni nada por el estilo. Después del Mundial, por ahí, una de esas comienza nuevamente la etapa de director técnico. No lo sé todavía, pero no descarto la opción. Bueno, no, ahora en estos momentos estoy muy enfocado en lo que tengo que hacer, ¿viste? Más que nada”, fueron las palabras del ‘Tigre’.

Ricardo Gareca habló sobre su futuro. Foto: Carlos Felix / URPI -LR

Ricardo Gareca reveló a qué equipo sigue

Durante la presentación de su programa ‘La Sustancia’, Ricardo Gareca reveló que es hincha de Vélez. Asimismo, en el Perú, el técnico argentino confesó el cariño especial que siente por la selección peruana.

“Yo soy de Vélez, toda la vida fui hincha de Vélez, de acá de Perú soy hincha de la selección”, señaló Gareca.