Presidente de Nacional tuvo tajante opinión sobre Universitario previo a la Libertadores: "Son…"

Se dieron a conocer los rivales de Universitario de Deportes para la Copa Libertadores. El conjunto crema se encuentra en el grupo B, donde enfrentará a equipos como Coquimbo Unido, Deportivo Tolima y Nacional de Uruguay. Es de este último equipo de quien el presidente, Ricardo Vairo, habló sobre sus rivales.

En conversación con el medio Sport 890, el mandamás del club no dudó en señalar que el grupo es menos complicado que el del año pasado, mostrando una opinión tajante sobre el club crema. A continuación, te comentamos lo que señaló Vairo.

Ricardo Vairo tuvo tajante opinión sobre Universitario

En las palabras del presidente, señaló que ya es un alivio que no tocara en el grupo equipos brasileños o argentinos, pues son conjuntos que muchos evitan.

“Nos tocó un grupo donde no hay, no hay equipos argentinos ni brasileros, eso ya es un plus, creo. Pero este, como se dice, hoy no hay rivales fáciles, ¿no? Hay que ir con todo a tratar de ganar esta serie y poder pasar, mejorarla, por supuesto, la actuación del año pasado de la Libertadores, que fue, fue un deber que nos quedó y este, y bueno, lo de siempre, no confiarse”, empezó diciendo Vairo.

“Aquí hay, todos los equipos son difíciles de visitante, así que, pero igual estamos confiados en el equipo que tenemos y evidentemente, en los papeles, en principio tenemos una serie, que podemos pasarla”, complementó.

No obstante, dejó en claro que el equipo más difícil del grupo es Deportivo Tolima.

“¿Más complicado los viajes que por ahí los rivales?. Bueno, no tanto porque Chile y este Perú no son, yo diría que el más complicado es el de Colombia, pero este, pero ya se está trabajando desde anoche, apenas salió el sorteo, en coordinar todos los viajes”, fueron las palabras del presidente de Nacional.

"Y bueno, lo de siempre: no confiarse. Aquí todos los equipos son difíciles de visitantes, pero igual estamos confiados en el equipo que tenemos y, evidentemente, en los papeles, en principio tenemos una serie que podemos pasar", sentenció.

¿Cuándo juega Universitario por la Copa Libertadores?

Universitario deberá enfrentarse a Deportes Tolima por la Copa Libertadores, encuentro que se jugará el 7 de abril de 2026 en Colombia, a las 12.00 p. m. hora de Perú y Colombia.

