Edison Flores tuvo tajante opinión sobre reclamo de Alianza Lima contra Universitario: “Me causa…”
Las tensiones entre Universitario de Deportes y Alianza Lima siguen en aumento. En este sentido, el ‘Orejitas’ no dudó en pronunciarse sobre esta situación.
Las recientes tensiones entre Universitario de Deportes y Alianza Lima han crecido, sobre todo tras conocerse que la directiva de los íntimos envió una carta notarial a Franco Velazco, administrador crema. Este tipo de reclamos ha sido muy cuestionado debido a que ya vienen desde semanas pasadas.
En este contexto, Edison Flores se pronunció sobre los constantes reclamos de Alianza, previo a su viaje a Cajamarca, donde manifestó su incomodidad por esta situación. No obstante, no fue lo único de lo que habló, pues también se pronunció sobre los grupos que le tocó a la ‘U’ en la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Administrador de la 'U' tomó firme postura tras reclamo de Alianza por Reyna: "Firmamos un..."
Edison Flores tuvo tajante opinión sobre reclamo de Alianza
En un primer momento, el ‘Orejitas’ fue consultado sobre si existe informalidad en la Liga 1.
"Se puede decir que siempre ha habido esa parte, hay siempre mucha polémica en todas las partes pero informalidad confirmada nunca, así que esperemos que todo mejore y ya se deje de toda esta parte porque creo que es contra nosotros y el equipo rival (Alianza Lima), el campeonato no es de dos, sino de 20 equipos", empezó diciendo el futbolista.
Con respecto al reclamo de los blanquiazules, el atacante manifestó que estas situaciones no le producen nada. Además, señaló que la suspensión de Jairo Concha le pareció excesiva.
"A mi no me causa nada (reclamos de Alianza Lima). Los reclamos están siendo solo contra nosotros, cuando hay otras cosas con otros equipos también. Me pareció excesivo (suspensión a Jairo Concha)", sentenció.
Flores se pronuncia sobre el grupo de Universitario en la Copa Libertadores
En otro momento, el jugador de 31 años manifestó que a la ‘U’ le tocó un grupo fuerte; aun así, reconoció que lo afrontarán de la mejor manera.
"Fuerte como todos los grupos, es Copa Libertadores, hay que jugar de la mejor manera, tenemos un grupo con grandes rivales y hay que demostrar que podes. Los partidos internacionales son otro nivel y a pesar de no tener rivales argentinos y brasileños, creo que el grupo está fuerte".
