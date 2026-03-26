Ricardo Gareca y la condición que puso para su posible llegada a Sporting Cristal: "Opción..."

Sporting Cristal ya se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador luego de que se hiciera oficial la salida de Paulo Autuori al mando del equipo. En ese sentido, ya empezaron a surgir posibles reemplazantes y uno de los que más expectativa ha generado es el de Ricardo Gareca. Ante ello, se conoció que el ‘Tigre’ tiene una importante condición para tomar el proyecto.

Ricardo Gareca y la condición que puso para su posible llegada a Sporting Cristal

Durante el programa ‘Fútbol Satélite’ surgió el nombre de Ricardo Gareca como una de las opciones para tomar la dirección técnica de Sporting Cristal. Al respecto, el periodista Kevin Pacheco consultó con el entorno del técnico y reveló las condiciones para que pueda llegar al Rímac.

Según indicó, el ‘Tigre’ Gareca no tiene pensado en dirigir nuevamente en el Perú, por lo que es difícil su llegada a La Florida. No obstante, sorprendió al señalar que la única posibilidad de que se de esta operación es que la directiva le ofrezca un proyecto a largo plazo.

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“Pregunté si realmente Ricardo Gareca era una posibilidad o si contemplaba la opción de dirigir en Cristal, y me dijeron que, salvo que le presenten un proyecto muy seductor, de dos años quizás, no tiene contemplado dirigir en Cristal ni en Perú. Lo que tiene pensado es, luego del mundial, tomar la posibilidad de dirigir una selección o un equipo en Argentina. Esa es la idea”

Y es que, de acuerdo a lo mencionado por Pacheco, la idea de Ricardo Gareca es poder dirigir a una selección o en algún club del fútbol argentino luego de que finalice el Mundial 2026. Del mismo modo, mencionó que el ‘Tigre’ tiene otros proyectos personales en este momento.

“Tiene varios compromisos programados. El del podcast, una casa de apuestas, y decidió no comentar el Mundial porque no quiere ir. Esa es parte de la información que se conoce sobre su situación”, acotó.

Ricardo Gareca lleva casi un año sin dirigir

El último equipo que dirigió Ricardo Gareca fue la selección chilena, donde no tuvo su mejor rendimiento y terminó como último en las Eliminatorias Sudamericanas. Fue destituido de su cargo en junio de 2025. Cabe señalar que en el pasado también estuvo en Vélez Sarsfield donde tampoco le fue bien y solo duró tres meses.