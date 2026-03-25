Mr. Peet dio directo comentario sobre la salida de Paulo Autuori: “Lo que derramó el vaso...”

La salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal ha dado de qué hablar en las últimas horas. Es en este sentido que, en una reciente edición de 'A Presión', Mr. Peet no fue ajeno a la situación y dio su frío análisis sobre lo que está atravesando el cuadro rimense. De acuerdo a su perspectiva, para él lo que derramó el vaso fue el último partido de Cristal contra Los Chankas, encuentro que terminó 3-2 a favor de los de Andahuaylas.

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Además, resaltó que los del Rímac estaban priorizando más el torneo internacional que la Liga 1, situación que la comparó con la que vivió Alianza Lima el año pasado.

“En 11 meses, Paulo Autuori lo termina dejando a Sporting Cristal en fase de grupos de Copa Libertadores de América. Yo creo que lo que derramó el vaso de su paciencia fue lo que sucedió en el último partido entre Sporting Cristal y Los Chankas. Lo dije yo con anterioridad, de que a mí me parecía que a Sporting Cristal le podía pasar lo que le pasó en su momento a Alianza, en cuanto a las competencias previas a la fase de grupos de la Copa Libertadores y a la fase de grupos en sí. Porque el jugador se instala el chip de esa adrenalina, ese chip adrenalínico de estas dos etapas previas de Copa Libertadores de América, donde necesitó de dos definiciones por penales y, un poco, como que va dejando de lado el torneo local de manera inconsciente”, empezó diciendo el periodista.

“Pasó el año pasado en Alianza y Paulo Autuori creo que se ha dado cuenta de eso, porque no puede ser que Sporting Cristal se equivoque tanto a nivel local y entregue tanta pasividad a nivel local. Y entonces Autuori se habrá dado cuenta de que esto no iba a caminar, de que la intención que él tenía de que Cristal sea competitivo en los dos frentes iba a ser complicado”, complementó Mr. Peet.

Mr. Peet y su análisis sobre el sentir de Paulo Autuori

En otro momento, el comentarista deportivo, señaló que otra de las situaciones que pudo haber desencadenado la salida del entrenador, fue el hecho que no incorpore más jugadores para esta temporada. Reconoció que el DT brasileño es muy fiel a sus principios.

“Y otro tema, que es el que siempre puso en tela de juicio su permanencia, que era la de incorporar o no a un jugador extranjero. Yo creo que él, fiel a sus convicciones, reconoce que Sporting Cristal necesita algo, pero él, fiel a sus palabras, dice: Ok, Cristal va a incorporar, tiene todo el derecho a incorporar ahora con un nuevo presupuesto económico, pero yo tengo que ser fiel a mis convicciones. Y el tipo se fue. El tipo se va como dejándole la potestad y el camino libre para que Sporting Cristal incorpore a ese jugador que la hinchada tanto pide. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó como cualquiera que se equivoca. Pero es el momento de reconocer, por lo menos yo lo hago a título personal.



