Sporting Cristal confirma la posibilidad de un nuevo fichaje tras salida de Autuori: "Reuniones..."

En Sporting Cristal empezará una nueva era y será sin Paulo Autuori. El entrenador brasileño cerró la posibilidad de traer un nuevo fichaje y esto afectó directamente a los resultados del equipo rimense. Con su salida confirmada, el club rimense no se ha cerrado la posibilidad de traer un nuevo futbolista, ya que todavía tienen un cupo disponible para anunciar un refuerzo extranjero.

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Sporting Cristal se quedó sin el entrenador que lo clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero que los dejó en una posición comprometida en la Liga 1. Paulo Autuori no pudo completar la temporada y su salida abrió la posibilidad de la llegada de un refuerzo en los próximos meses.

Sporting Cristal no cierra las puertas a un nuevo fichaje

Gustavo Zevallos, directivo de Sporting Cristal, se pronunció luego de la confirmación de la salida de Paulo Autuori. Según indicó, se mantuvo una reunión con el estratega y llegaron a un acuerdo para dar por finalizado su vínculo con el club rimense en buenos términos.

En conversación con Radio Ovación, Zevallos señaló que a pesar de estar en misma sintonía con la decisión de Autuori, no cerró la posibilidad de la llegada de un fichaje. “Nosotros hemos tenido reuniones con Paulo Autuori sobre ese tema y ese era un discurso institucional, consensuado. Nosotros pensamos de la misma manera. No te puedo decir que va a suceder a mitad de año porque estamos tratando de tener seriedad con este comunicado. Ya habrá momento para hablar de eso con tranquilidad. Lo primero que estamos haciendo es cerrar esta etapa, mañana se hace cargo el staff y de aquí para adelante veremos. No quiero generar expectativas ni nada”, indicó.

Gustavo Zevallos no cierra la posibilidad de un nuevo fichaje.

Hasta el último día de su vínculo con Sporting Cristal, Paulo Autuori se mantuvo firme en su decisión de no traer un nuevo futbolista para reforzar la delantera ni ninguna otra zona del plantel. Esta situación podría cambiar según los requerimientos del nuevo DT.