¡Atención! Sporting Cristal definió a su nuevo entrenador tras salida de Paulo Autuori

Sporting Cristal anunció que Paulo Autuori dejó de ser su entrenador, una noticia que ha sorprendido a los hinchas considerando que lograron clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la actualidad en la Liga 1 Torneo Apertura no es la mejor. Ante esto, el club ya definió al reemplazo del brasileño al mando del plantel.

Sporting Cristal definió a su nuevo entrenador tras salida de Paulo Autuori

Se conoció por medio de la periodista Luccina Aparicio que la dirección deportiva de Sporting Cristal actuó con rapidez para brindar estabilidad y tranquilidad al equipo, designando a Jorge Soto como reemplazo de Paulo Autuori en la dirección técnica.

No obstante, cabe señalar que esta medida de emergencia se da mientras la directiva selecciona al nuevo entrenador que liderará al equipo hasta el final de la temporada 2026. De esta manera, el ‘Camello’ quedará al mando de los entrenamientos de forma interina.

Jorge Soto será DT interino de Sporting Cristal tras salida de Autuori.

“Jorge Soto, queda de manera interina como DT del equipo celeste. En los próximos días se define al nuevo entrenador”, fue la información que compartió la citada comunicadora mediante su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, es importante señalar que Jorge Soto se venía desempeñando como asistente técnico de Paulo Autuori desde su llegada, por lo que conoce de primera mano a todo el plantel rimense. Del mismo modo, junto a él se quedarán algunos elemento del comando técnico.

Sporting Cristal deberá evaluar opciones para conseguir al suceso de Autuori en el banquillo, sobre todo considerando que está cerca la reanudación de la Liga 1 2026 y el inicio de la Copa Libertadores 2026.

Números de Paulo Autuori al mando de Sporting Cristal

Durante su segunda etapa en el club del Rímac, Paulo Autuori consiguió resultados irregulares al mando del equipo. Además, fue cuestionado duramente por sus decisiones como no fichar a un delantero y darle la confianza a Felipe Vizeu.

En los registros, el técnico brasileño dirigió un total de 46 partidos con Sporting Cristal, consiguiendo 24 victoria, 10 empate y 12 derrotas en todas las competiciones.