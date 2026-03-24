Dejó Sporting Cristal y ahora sueña con ser campeón en la Liga 1: "No es algo descabellado"

Sporting Cristal es uno de los equipos más referentes del fútbol peruano, pero no siempre todos sus futbolistas pueden ser garantía de titulares en el equipo. En medio de la lucha por el título de la Liga 1, un exjugador celeste se refirió a su gran presente y que es consciente de que puede terminar siendo campeón en su presente equipo.

Por Sporting Cristal han pasado diversos jugadores y no todos han crecido a nivel profesional en el club rimense. Precisamente uno de los que tuvo que salir para conseguir oportunidades fue el actual arquero de Los Chankas, que es uno de los puntos del Torneo Apertura.

Exjugador de Sporting Cristal sueña con ganar la Liga 1

El guardameta de Los Chankas, Hairo Camacho, no dudó en señalar el buen momento por el que está atravesando su equipo y que es uno de los candidato de la presente temporada para hacerse con el título. El elenco andahuaylino logró mantener mayor parte del plantel y esto les ha dado confianza para afianzarse como locales.

En conversación con Estudio fútbol, Camacho fue claro al señalar que: “Nadie imaginaba que estaríamos en esta posición, pero estamos preparados. Hace un par de semanas comenzamos a hablar seriamente de que pelear el Apertura no es algo descabellado. Es una idea que trabajamos día a día”.

Hairo Camacho es arquero de Los Chankas.

A pesar de que ha pasado un tiempo considerable de su paso por Sporting Cristal, Hairo Camacho expresó su gratitud por la experiencia, pero que no fue determinante para seguir apostando por su talento. “Como a todo joven, me chocó, pero entendí que es parte del proceso. Hay que insistir y no rendirse. Gracias a eso hoy estoy donde estoy”, agregó.

Sporting Cristal marcha lejos de los primeros puestos por lo que no figura como candidato en la lucha del Torneo Apertura. En cambio, Hairo Camacho, de Los Chankas, pelea fecha a fecha con Alianza Lima para quedarse como líder y tras la última fecha, comparte los mismos puntos con los blanquiazules.

El próximo partido de Los Chankas será ante FC Cajamarca el lunes 6 de abril. Los de Andahuaylas jugarán como visitante y buscarán seguir sumando para estar firmes en su sueño de ser campeones.