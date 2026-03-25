Erick Delgado tuvo tajante opinión sobre la salida de Paulo Autuori: “Se va una persona…”

Hace unas horas se conoció que Paulo Autuori dejó de ser entrenador de Sporting Cristal, a pesar de haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. No obstante, el irregular comienzo en la Liga 1 Torneo Apertura y la falta de fichajes podrían haber sido algunos de los motivos que desencadenaron su salida. Las reacciones no se hicieron esperar.

En este contexto, durante la transmisión del programa ‘Entre Palos’, el referente de Cristal, Erick Delgado, no pudo mantenerse ajeno a la información de último minuto y dio su tajante opinión sobre el entrenador brasileño.

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Erick Delgado tuvo tajante opinión sobre la salida de Paulo Autuori

De acuerdo con la información del exportero rimense, esta información la sabía desde el domingo, pero señaló que por ética no hizo pública la información, pues tampoco era su obligación debido a que no es periodista.

“Yo lo sabía desde el domingo por la noche, pero no quise hacerlo público porque era un tema personal y no me correspondía. No soy un periodista de información y no me interesa dar este tipo de noticias”, empezó diciendo.

Para Delgado, el profe Autuori es una persona ejemplar, pues no dudó en llenarlo de elogios, sobre todo porque lo ayudó mucho en sus inicios como profesional.

“Más allá de eso, se va una persona con una calidad humana impresionante, alguien que me ayudó mucho y a quien le debo bastante. No creo que en mucho tiempo aparezca alguien como él, tanto como entrenador como persona. Ojalá tenga la oportunidad de despedirme”.

Aunque agregó que esta partida será algo que Cristal va a sufrir, sobre todo a puertas de iniciar el Clausura y la Libertadores.

“Sinceramente, me apena la situación, porque considero que gran parte del valor de Sporting Cristal estaba en su comando técnico, y Autuori era ese plus. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Sin duda, el club lo va a sufrir, sobre todo en este inicio”, sentenció el ‘Loco’.

Títulos de Paulo Autuori

Aunque tras su regreso al Rímac, no pudo repetir lo que hizo con el club en la temporada 2001/02, el entrenador de 69 años cuenta en su vitrina con diversos trofeos.