DT de FC Cajamarca tuvo fuerte postura sobre Barcos y su rol de gerente deportivo: "Es un..."

Celso Ayala se convirtió en el nuevo entrenador de FC Cajamarca tras la salida de Carlos Silvestri. En ese contexto, el recordado defensor paraguayo, que participó en los Mundiales de 1998 y 2002, en una reciente entrevista fue consultado sobre su referente en el equipo, Hernán Barcos.

Ayala fue consultado sobre la labor del ‘Pirata’ en la institución cajamarquina, pues, como se recuerda, el propio jugador reconoció que tuvo injerencia en la construcción del equipo. Ante esta situación, el DT tuvo una postura firme sobre la doble función que desempeñó.

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Celso Ayala tuvo fuerte postura sobre Hernán Barcos

Para Ayala, el delantero es un gran jugador que aporta mucha experiencia al equipo. No obstante, reconoció que debe centrarse en jugar y no tanto en su función como gerente deportivo.

"Es un gran jugador, un gran referente, tiene una espalda y una experiencia importante. Él tiene que centrarse en jugar al fútbol (sobre su función de gerente deportivo), no quiero que tenga una distracción hoy en día porque lo necesitamos más que nunca", fueron las palabras del flamante entrenador para Radio Ovación.

Celso Ayala sobre su llegada a FC Cajamarca

En otro momento, opinó sobre esta nueva aventura en Perú, señalando que le pareció una oportunidad muy buena.

"Lo tomo como una oportunidad muy buena, hacía años que no estaba fuera de mi país y se presenta esta oportunidad, en donde hay que demostrar cosas para salir de esa posición y soy de los que cree que buen trabajo siempre se hacen cosas importantes", empezó diciendo.

"Tuve charlas con el presidente y me convenció porque es un club serio, que apostó para que esté en otras circunstancias y hoy los resultado no se dan. No digo que será fácil, pero todos tenemos que estar metidos para estar en sintonía y tratar de hacer algo bueno", complementó el paraguayo.