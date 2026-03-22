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Hernán Barcos reveló cómo fue su llegada a Alianza Lima: “Vine para jugar en segunda”
El ‘Pirata’ Barcos sorprendió al revelar cómo fue su llegada al conjunto blanquiazul en 2021, dando detalles inéditos sobre su incorporación.
En una reciente entrevista para el programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Hernán Barcos reveló cómo fue su llegada a Alianza Lima y señaló que firmó un contrato para jugar en segunda división.
“La verdad, fue un desafío muy lindo, vinimos a jugar en segunda con la esperanza y el sueño de volver a Alianza, donde realmente lo merecíamos. Desde el primer día sentimos el alianzismo, junto a mi esposa y mi familia. Fue realmente muy lindo”.
“A los 10 días llegó este señor (Farfán), nos juntamos varias veces, conversamos sobre qué hacer y decidimos seguir adelante. Y cuando llegaste vos, a los dos días, ya íbamos a jugar en Primera. Entrenamos solo 10 días; yo hacía un año que no jugaba y estábamos un poco más tiesos (...) vine a segunda”, fueron las palabras de Barcos.
Como se recuerda, el actual delantero de FC Cajamarca llegó a La Victoria procedente del FC Messina, sin coste alguno y con 36 años, cuando nadie esperaba que el argentino se convertiría en una pieza fundamental y goleador histórico del club.
Aquí es donde coincide con la ‘Foquita’, quien tras su paso por el Lokomotiv Moscú, de la liga rusa, se quedó sin equipo y decidió regresar al club de sus amores, donde salió campeón junto al ‘Pirata’ Barcos.
Clubes dónde jugó Hernán Barcos
- Racing Club U20 – Argentina
- Racing Club II – Argentina
- Racing Club – Argentina
- Guaraní – Paraguay
- Racing Club – Argentina
- CD Olmedo – Ecuador
- Racing Club – Argentina
- Estrella Roja – Serbia
- Racing Club – Argentina
- Huracán – Argentina
- Racing Club – Argentina
- SH Shenhua – China
- Racing Club – Argentina
- SZ Ruby – China
- Racing Club – Argentina
- LDU Quito – Ecuador
- Palmeiras – Brasil
- Grêmio – Brasil
- TJ Teda – China
- Sporting CP – Portugal
- Vélez Sarsfield – Argentina
- Sporting CP – Portugal
- LDU Quito – Ecuador
- Cruzeiro – Brasil
- Atlético Nacional – Colombia
- Sin equipo – –
- Bashundhara Kings – Bangladés
- FC Messina – Italia
- Alianza Lima – Perú
- FC Cajamarca – Perú
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