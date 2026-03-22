Hernán Barcos reveló cómo fue su llegada a Alianza Lima: “Vine para jugar en segunda”

En una reciente entrevista para el programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Hernán Barcos reveló cómo fue su llegada a Alianza Lima y señaló que firmó un contrato para jugar en segunda división.

“La verdad, fue un desafío muy lindo, vinimos a jugar en segunda con la esperanza y el sueño de volver a Alianza, donde realmente lo merecíamos. Desde el primer día sentimos el alianzismo, junto a mi esposa y mi familia. Fue realmente muy lindo”.

“A los 10 días llegó este señor (Farfán), nos juntamos varias veces, conversamos sobre qué hacer y decidimos seguir adelante. Y cuando llegaste vos, a los dos días, ya íbamos a jugar en Primera. Entrenamos solo 10 días; yo hacía un año que no jugaba y estábamos un poco más tiesos (...) vine a segunda”, fueron las palabras de Barcos.

Como se recuerda, el actual delantero de FC Cajamarca llegó a La Victoria procedente del FC Messina, sin coste alguno y con 36 años, cuando nadie esperaba que el argentino se convertiría en una pieza fundamental y goleador histórico del club.

Aquí es donde coincide con la ‘Foquita’, quien tras su paso por el Lokomotiv Moscú, de la liga rusa, se quedó sin equipo y decidió regresar al club de sus amores, donde salió campeón junto al ‘Pirata’ Barcos.

Clubes dónde jugó Hernán Barcos