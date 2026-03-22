Hernán Barcos reveló si formará parte de la selección peruana: "Me estoy..."

Hernán Barcos fue entrevistado en "Enfocados" por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En medio de la entrevista, le preguntaron directamente si le gustaría formar parte de la selección peruana dirigida por Mano Menezes. El ‘Pirata’ sorprendió al dar detalles de lo que piensa sobre ser parte del cuerpo técnico de la actual Bicolor.

Hernán Barcos reveló si formará parte de la selección peruana

Barcos conversó con Farfán y Guizasola en su programa llamado "Enfocados" sobre diversos temas de su vida profesional en el fútbol peruano y en el extranjero.

Por eso, en medio de la entrevista, los exfutbolistas de Alianza Lima le consultaron de forma directa al 'Pirata' si le gustaría ser parte del comando técnico de Menezes en la selección peruana.

Hernán Barcos respondió que su vida después de ser futbolista está más enfocada en seguir la gestión deportiva; sin embargo, no tiene nada definido, por lo que no le cierra las puertas a Perú.

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“Me estoy formando, tengo el curso de entrenador. Estoy haciendo cursos más de gestión. No tengo definido a dónde voy. Pero claro te viene una oferta de estas, como la rechazas. Todavía me quedan 3 a 4 años de fútbol”, aseguró el futbolista.

Asimismo, el actual jugador de Cajamarca FC aseguró que todavía le quedan 4 años como futbolista profesional, por lo que todavía no ha pensado mucho en qué seguir luego de su retiro.

¿Hernán Barcos puede jugar por la selección peruana?

A pesar de contar con la nacionalidad peruana, Hernán Barcos no puede representar a la selección peruana debido a que disputó partidos oficiales con Argentina para las Eliminatorias Brasil 2014 por normativa de la FIFA.