EN DIRECTO
Hernán Barcos reveló cuando piensa retirarse del fútbol: “Todavía me quedan…”

El actual delantero de FC Cajamarca habló sobre cuánto tiempo le queda jugando al fútbol, sorprendiendo a los conductores del programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Antonio Vidal
Hernán Barcos dio detalles sobre cuando piensa retirarse. Foto: composición Líbero/difusión
Se presentó el primer avance de lo que será la entrevista a Hernán Barcos en 'Enfocados', programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde repasó distintos temas. No obstante, llamó la atención cuando se le preguntó sobre su futuro como deportista. Es aquí donde el actual delantero de FC Cajamarca no dudó en poner una fecha aproximada de cuánto tiempo le queda corriendo detrás del balón. No obstante, su respuesta causó la risa de los conductores, quienes lo calificaron de "abusivo".

Hernán Barcos reveló cuándo piensa en retirarse

Ante la pregunta, el 'Pirata' dio a conocer en tono de broma que podría seguir jugando al fútbol tres o cuatro años más. "Todavía me quedan tres o cuatro años de fútbol", fue la respuesta del argentino.

Esto ocasionó la respuesta de Farfán: "Hernán no seas abusivo. La realidad es que sí puede jugar en Lima tres o cuatro años más porque los defensas están haciendo huevad*s", fueron las palabras de la 'Foquita'.

Datos de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Actualmente, el delantero de 41 años suma siete goles en ocho partidos del Torneo Apertura, siendo el máximo goleador de la Liga 1.

Equipos donde ha jugado Hernán Barcos

A lo largo de su carrera, Barcos ha pasado por distintos equipos importantes. No obstante, es más recordado por su etapa en clubes como Grêmio y Alianza Lima, y ahora está construyendo su historia en FC Cajamarca.

  • Racing Club U20
  • Racing Club II
  • Racing Club
  • Guaraní
  • CD Olmedo
  • Estrella Roja
  • Huracán
  • Shanghai Shenhua
  • Shenzhen Ruby
  • LDU Quito
  • Palmeiras
  • Grêmio
  • Tianjin Teda
  • Sporting CP
  • Vélez Sarsfield
  • Cruzeiro
  • Atlético Nacional
  • Bashundara Kings
  • FC Messina
  • Alianza Lima
  • FC Cajamarca

AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

