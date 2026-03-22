Jefferson Farfán, ex Alianza Lima, dio duro calificativo a Hernán Barcos: "Le guste o no"

La salida de Hernán Barcos fue una de las que más revuelo generó en el mundo de Alianza Lima debido a los años que había pasado en el club y los goles que anotó. El ‘Pirata’ es ahora jugador de FC Cajamarca, pero de igual manera es considerado como un ídolo en el cuadro íntimo. Ante ello, Jefferson Farfán no dudó en referirse a su excompañero con un contundente calificativo.

Hernán Barcos es uno de los extranjeros que ha sabido ser campeón con la camiseta de Alianza Lima y también cuenta con el cariño de miles de hinchas blanquiazules. Dejó la institución en el 2025 tras no llegar a un acuerdo con la directiva, pero el argentino tiene claro su amor por el equipo Íntimo.

Jefferson Farfán, ex Alianza Lima, se refiere a Hernán Barcos

En la nueva edición de ‘Enfocados’, Jefferson Farfán estará teniendo como invitado especial a Hernán Barcos y en el avance de la entrevista, la ‘Foquita’ presentó al ‘Pirata’ como uno de los ídolos, a pesar de las distintas opiniones que puedan haber en el fútbol peruano.

“Es un ídolo de Alianza, guste o no le guste a muchos, es la realidad”, indicó Farfán para luego darle la bienvenida al histórico delantero argentino que actualmente cumple un rol importante en FC Cajamarca. La entrevista estará disponible este domingo 22 de marzo en 'Enfocados'.

(Video: Enfocados)

Hernán Barcos y Jefferson Farfán jugaron juntos

Los futbolistas compartieron equipo en Alianza Lima durante los años del bicampeonato peruano en el 2021 y 2022. Ambos llegaron en el 2021 y se convirtieron en piezas fundamentales para el club. A pesar de los rumores de indiferencia que fueron tema de especulación, quedó demostrado que tienen una buena relación y formaron una de las mejores duplas blanquiazules.