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Clásico fuera de las canchas: Alianza Lima notifica a la SUNAT sobre carta notarial contra Velazco

Alianza Lima pidió la intervención de la SUNAT para "evaluar medidas que correspondan" contra Franco Velazco, actual administrador de Universitario, tras carta notarial.

Shirley Marcelo
Alianza envió carta notarial a Franco Velazco. Foto: José Varela
Alianza envió carta notarial a Franco Velazco. Foto: José Varela | composición Líbero
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Hace rato que la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario ha cruzado la línea deportiva y luchan entre sí en el plano institucional, con reclamos ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 e incluso con el envío de cartas notariales, como el cuadro ‘blanquiazul’ hizo contra Franco Velazco, administrador de la ‘U’.

Bryan Reyna fue el último refuerzo de Universitario y confirman fecha de su gran debut.

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El próximo enfrentamiento de los ‘compadres’ será en el clásico peruano la próxima fecha del Torneo Apertura; sin embargo, antes de evaluar las fortalezas y debilidades de estas escuadras, se discute sobre el diálogo que la Liga ha propuesto para cesar con las diferencias extradeportivas entre los clubes más populares del país.

Lejos de terminar con la tensión —que traspasa hacia las tribunas— se conoció un nuevo capitulo de la ‘pugna’, con la notificación de Alianza Lima a la SUNAT sobre la carta notarial que le envió a Franco Velazco para solicitar su intervención con la “evaluación de las medidas que correspondan" contra el actual conductor administrativo de los de Ate.

Alianza Lima notifica a SUNAT por carta notarial a Franco Velazco.

Alianza Lima notifica a SUNAT por carta notarial a Franco Velazco.

Esto debido a las declaraciones de Velazco en el programa ‘Hablemos de MAX’, en el que cuestiona el pronunciamiento de Alianza Lima contra el racismo y señaló la grave denuncia de amenazas que hizo la periodista Talía Ascarate: “porque si no hubiese sacado un comunicado cuando la señorita fue ofendida públicamente y amenazada también por ese club”.

De acuerdo a la postura ‘blanquiazul’, esas manifestaciones dañan directamente al club: “Dicha afirmación no se ajusta a la verdad por lo que constituye una imputación materialmente inexacta, agraviante y lesiva para el honor, la buena reputación y la imagen institucional del Club Alianza Lima, en tanto atribuye a nuestra institución hechos de hostigamiento y amenaza respecto de los cuales no existe sustento serio, verificable ni contrastado.”, se lee en el documento.

Lo cierto es que la Liga 1 y la FPF han propuesto una mesa de diálogo entre los dirigentes involucrados, pero se estima que no acepten la reunión ni consenso.

¿Cuándo se juega el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

El enfrentamiento entre Universitario vs Alianza Lima está programado para el sábado 4 de abril, a las 8.00 p. m. y el escenario es el Estadio Monumental, debido a que los ‘merengues’ serán locales en el Apertura, mientras que los ‘blanquiazules’ en el Clausura.

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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