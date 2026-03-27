Ricardo Gareca sorprende al revelar por qué no le gustaba que los jugadores usen el color verde

En una reciente edición del programa 'La Sustancia', Ricardo Gareca habló sobre diferentes temas relacionados al fútbol; uno de ellos fue sus famosas cábalas, así como lo fue el velo de la novia. No obstante, para el ‘Tigre’ también tenía la costumbre de que sus jugadores no usaran el color verde, pues ha habido muchos rumores con respecto a este hecho, ya que muchos pensaron que eran parte de sus cábalas.

No obstante, durante la conversación, dio a conocer que no, sorprendiendo al explicar el hecho de por qué no le gustaba que sus jugadores usaran este color.

Ricardo Gareca sorprende al revelar por qué no le gusta el color verde

Aunque muchos creen que el color verde no le gusta al ‘Tigre’ debido a una cábala relacionada con la mala suerte, la verdad es una a medias, pues señaló que ese tipo de ‘disgusto’ no es tan grande como muchos piensan y señaló que solo en los chimpunes no le gusta que sus dirigidos usen.

“Y el verde, bueno, eso no me gustaba en los chimpunes, en los chimpunes. (...) ¿Pero por algún motivo lo de los chimpunes verdes? Porque no me gustaba, el césped verde y eso. O sea, no me gustaba ya de Vélez, de la época, de antes, porque aparte los chimpunes verdes antes no existían, eran negros, negro en blanco, y me gusta esa clase, pero después vienen con colores. Ahora viene todo diversificado. Es la moda también, pero no me gusta que sean todos verdes. Por ahí tienen algo de verde, ponele. No, hay problema. Pero todo verde, viste, no me gusta”, fue la explicación del argentino.

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¿Por qué a Ricardo Gareca no le gustaba el color verde?

Hace algunos años, dos jugadores que fueron dirigidos por Gareca en Universitario relataron anécdotas sobre la particular relación del técnico con el color verde. Jesús Rabanal aseguró que lo que no le agradaba al ‘Flaco’ era ese color en los chimpunes. "Me compré unos chimpunes verdes, tenían descuento y como no siempre tenían esos precios me los llevé. (....) El 'profe’ me vio en el campo y me dijo ‘sácate los chimpunes’. Tuve que entrenar con mis zapatos viejos".

Por su parte, Donny Neyra señaló que el origen de todo se remonta a la etapa del ‘Tigre’ como futbolista en América de Cali. "¿Sabes por qué le tiene fobia al color verde? Por el Deportivo Cali (clásico rival del América). Fuera que era entrenador y todo, contaba sus experiencias y ‘el verde imposible’, siempre decía (....) Fue a Palmeiras y cambió todo a color azul".