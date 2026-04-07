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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 8 de abril: programación, horarios y dónde ver
¡Se vienen partidazos! Este miércoles 8 de abril habrá acción en la Champions League, Copa Libertadores, Sudamericana y otros torneos internacionales.
Este miércoles 8 de abril se llevarán a cabo tremendos partidazos por las principales ligas del mundo. Por ejemplo, tendremos los duelos entre Barcelona vs Atlético Madrid y PSG vs Liverpool en la Champions League, además de la participación de Sporting Cristal vs Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Por si no fuera poco, también tendremos el duelo entre Cusco FC vs Flamengo. Revisa aquí la programación total.
Partidos de hoy por Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Barcelona vs Atlético Madrid
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|PSG vs Liverpool
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|SC Braga vs Real Betis
|11.45 a. m.
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Coquimbo vs Nacional
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Mirassol vs Lanús
|5.00 p. m.
|ESPN 7 y Disney Plus
|DIM vs Estudiantes de la Plata
|7.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Cusco FC vs Flamengo
|7.00 p. m.
|ESPN 7 y Disney Plus
|Junior vs Palmeiras
|7.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Sporting Cristal vs Cerro Porteño
|9.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Cuenca vs Santos
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Deportivo Riestra vs Palestino
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Recoleta vs San Lorenzo
|5.00 p. m.
|Disney Plus
|Audax vs Olimpia
|7.00 p. m.
|ESPN 5 Disney Plus
|Blooming vs River Plate
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
|Montevideo City vs Gremio
|7.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney Plus
|Puerto Cabello vs América MG
|9.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Fayha vs Al Ahli SC
|10.55 a. m.
|Bet365
|Al Hilal vs Al Kholood
|1.00 p. m.
|Bet365
|Al Ittihad FC vs Neom SC
|1.00 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sarmiento vs Tristán Suárez
|7.10 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs Emelec
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Concachampions
|Partido
|Horario
|Canal
|Tigres UANL vs Seattle Sounders
|8.00 p. m.
|Disney Plus
|Toluca vs Los Angeles Galaxy
|10.00 p. m.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Bolivia vs Perú
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
|Venezuela vs Argentina
|6.00 p. m.
|DSports y DGO
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