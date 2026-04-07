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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 8 de abril: programación, horarios y dónde ver

¡Se vienen partidazos! Este miércoles 8 de abril habrá acción en la Champions League, Copa Libertadores, Sudamericana y otros torneos internacionales.

Gary Huaman
Este miércoles 8 tendremos partidazos por la Champions, Libertadores y Copa Sudamericana.
Este miércoles 8 tendremos partidazos por la Champions, Libertadores y Copa Sudamericana. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 8 de abril se llevarán a cabo tremendos partidazos por las principales ligas del mundo. Por ejemplo, tendremos los duelos entre Barcelona vs Atlético Madrid y PSG vs Liverpool en la Champions League, además de la participación de Sporting Cristal vs Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Por si no fuera poco, también tendremos el duelo entre Cusco FC vs Flamengo. Revisa aquí la programación total.

Cusco FC y Flamengo se estrenan en la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Cusco FC vs Flamengo por partido de Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy por Champions League

PartidoHorarioCanal
Barcelona vs Atlético Madrid2.00 p. m.ESPN y Disney Plus
PSG vs Liverpool2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por Europa League

PartidoHorarioCanal
SC Braga vs Real Betis11.45 a. m.ESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Coquimbo vs Nacional5.00 p. m.ESPN y Disney Plus
Mirassol vs Lanús5.00 p. m.ESPN 7 y Disney Plus
DIM vs Estudiantes de la Plata7.00 p. m.ESPN y Disney Plus
Cusco FC vs Flamengo7.00 p. m.ESPN 7 y Disney Plus
Junior vs Palmeiras7.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Sporting Cristal vs Cerro Porteño9.00 p. m.ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Deportivo Cuenca vs Santos5.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Deportivo Riestra vs Palestino5.00 p. m.DSports y DGO
Recoleta vs San Lorenzo5.00 p. m.Disney Plus
Audax vs Olimpia7.00 p. m.ESPN 5 Disney Plus
Blooming vs River Plate7.00 p. m.DSports y DGO
Montevideo City vs Gremio7.00 p. m.ESPN 3 y Disney Plus
Puerto Cabello vs América MG9.00 p. m.ESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

PartidoHorarioCanal
Al Fayha vs Al Ahli SC10.55 a. m.Bet365
Al Hilal vs Al Kholood1.00 p. m.Bet365
Al Ittihad FC vs Neom SC1.00 p. m.Bet365

Partidos de hoy por Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Sarmiento vs Tristán Suárez7.10 p. m.Fanatiz y TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs Emelec7.00 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por Concachampions

PartidoHorarioCanal
Tigres UANL vs Seattle Sounders8.00 p. m.Disney Plus
Toluca vs Los Angeles Galaxy10.00 p. m.Disney Plus

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub-17

PartidoHorarioCanal
Bolivia vs Perú3.00 p. m.DSports y DGO
Venezuela vs Argentina6.00 p. m.DSports y DGO

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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