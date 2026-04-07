Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 8 de abril: programación, horarios y dónde ver

Este miércoles 8 de abril se llevarán a cabo tremendos partidazos por las principales ligas del mundo. Por ejemplo, tendremos los duelos entre Barcelona vs Atlético Madrid y PSG vs Liverpool en la Champions League, además de la participación de Sporting Cristal vs Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Por si no fuera poco, también tendremos el duelo entre Cusco FC vs Flamengo. Revisa aquí la programación total.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Cusco FC vs Flamengo por partido de Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy por Champions League

Partido Horario Canal Barcelona vs Atlético Madrid 2.00 p. m. ESPN y Disney Plus PSG vs Liverpool 2.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por Europa League

Partido Horario Canal SC Braga vs Real Betis 11.45 a. m. ESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Libertadores

Partido Horario Canal Coquimbo vs Nacional 5.00 p. m. ESPN y Disney Plus Mirassol vs Lanús 5.00 p. m. ESPN 7 y Disney Plus DIM vs Estudiantes de la Plata 7.00 p. m. ESPN y Disney Plus Cusco FC vs Flamengo 7.00 p. m. ESPN 7 y Disney Plus Junior vs Palmeiras 7.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus Sporting Cristal vs Cerro Porteño 9.00 p. m. ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

Partido Horario Canal Deportivo Cuenca vs Santos 5.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus Deportivo Riestra vs Palestino 5.00 p. m. DSports y DGO Recoleta vs San Lorenzo 5.00 p. m. Disney Plus Audax vs Olimpia 7.00 p. m. ESPN 5 Disney Plus Blooming vs River Plate 7.00 p. m. DSports y DGO Montevideo City vs Gremio 7.00 p. m. ESPN 3 y Disney Plus Puerto Cabello vs América MG 9.00 p. m. ESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Partido Horario Canal Al Fayha vs Al Ahli SC 10.55 a. m. Bet365 Al Hilal vs Al Kholood 1.00 p. m. Bet365 Al Ittihad FC vs Neom SC 1.00 p. m. Bet365

Partidos de hoy por Copa Argentina

Partido Horario Canal Sarmiento vs Tristán Suárez 7.10 p. m. Fanatiz y TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

Partido Horario Canal U. Católica vs Emelec 7.00 p. m. Zapping Sports

Partidos de hoy por Concachampions

Partido Horario Canal Tigres UANL vs Seattle Sounders 8.00 p. m. Disney Plus Toluca vs Los Angeles Galaxy 10.00 p. m. Disney Plus

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub-17