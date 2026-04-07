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Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: hora, canal de TV y alineaciones por la Champions League
Se nso viene un partidazo. Barcelona vs Atlético Madrid jugarán por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.
Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO protagonizarán un emocionante encuentro por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 este miércoles 8 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Spotify Camp Nou y contará con transmisión de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus en toda Sudamérica. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del partidazo entre los azulgranas y los colchoneros.
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Previa del Barcelona vs Atlético Madrid por los cuartos de final de la Champions League
Barcelona y Atlético Madrid se vuelven a ver las caras, pero esta vez por la Champions League. Luego de la victoria azulgrana sobre los colchoneros en LaLiga por 2-1 el último fin de semana, los dirigidos por Hansi Flick y Diego Simeone se enfrentarán por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
En lo que respecta a este torneo, el conjunto culé clasificó a esta instancia tras superar por 7-2 al Newcastle en el Spotify Camp Nou, mientras que el Atlético de Madrid dejó afuera al Tottenham con un global de 5-7. En lo que concierne a enfrentamientos directos, de los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona salió victorioso en cuatro y los colchoneros solo ganaron uno.
Barcelona viene de vencer al Atlético por LaLiga.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid por la Champions League?
El compromiso entre Barcelona vs Atlético Madrid está pactado para que arranque a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). Revisa aquí el horario según tu región:
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Paraguay: 3.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League?
La transmisión del partidazo entre Barcelona vs Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de Disney Plus para toda Sudamérica; si te encuentras en España, entonces puedes verlo vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, MAX, Sky+, Vivo Play
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univisión ViX.
Barcelona vs Atlético Madrid: posibles alineaciones por la Champions League
- Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal.
- Atlético Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Alvarez.
Barcelona vs Atlético Madrid: árbitros del partido
- Árbitro Principal: István Kovács (Rumania)
- Asistentes: Vasile Florin Marinescu y Mihai Ovidiu Artene (Rumania)
- Cuarto Árbitro: Horațiu Feșnic (Rumania)
- VAR: Pol van Boekel (Países Bajos)
- AVAR (Asistente de VAR): Catalin Popa (Rumania).
Barcelona vs Atlético Madrid: últimos cinco partidos
- Atlético Madrid 1-2 Barcelona | LaLiga
- Barcelona 3-0 Atlético Madrid | Copa del Rey
- Atlético Madrid 4-0 Barcelona | Copa del Rey
- Barcelona 3-1 Atlético Madrid | LaLiga.
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