¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid y dónde ver partido por Champions League?

Partidazo en tierras catalanas. Barcelona se enfrenta a Atlético Madrid, en partido correspondiente por el Spotify Camp Nou, por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Conoce canales y horarios para ver este encuentro de dos gigantes del fútbol español.

¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético Madrid?

El duelo entre Barcelona y Atlético Madrid se juega este miércoles 8 de abril.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00

Bolivia y Venezuela: 15.00

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16.00

México: 13.00

Estados Unidos: 15.00 (Miami y Nueva York) y 12.00

España y Alemania: 21.00

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Chile: ESPN 5 y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

México: HBO y TNT Sports

Estados Unidos: TUDN USA, DAZN, Univision y ViX

Barcelona vs Atlético Madrid: previa del partido

El Spotify Camp Nou se viste de gala este miércoles para el duelo de ida entre Barcelona y Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick llegan en racha tras consolidar su liderato en LaLiga, pero saben que la Champions es un ecosistema distinto. Se enfrenta el orden ofensivo alemán contra la mística de resistencia que Diego Simeone ha perfeccionado por más de una década.

La gran incógnita es cómo gestionará el Atlético sus bajas en defensa, mientras el Barça apuesta por la magia de Lamine Yamal para romper líneas. El plan del "Cholo" es claro: sobrevivir al asedio inicial y golpear a la contra con la velocidad de Julián Álvarez. Será un choque de estilos donde cualquier error en la salida de balón se pagará con la eliminación.

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la Champions League

Aunque el Barcelona es fuerte en casa, el Atlético guarda en su memoria las eliminaciones europeas que le propinó a los culés en 2014 y 2016. Con un estadio que rugirá desde el primer minuto, no se espera un duelo de guante blanco, sino una batalla de desgaste emocional. El que logre imponer su ritmo dará un paso de gigante hacia las semifinales en una serie que promete drama hasta el final.