Julián Álvarez anotó un espectacular gol de tiro libre ante Barcelona. | Foto: captura/ESPN

Julián Álvarez anotó golazo de tiro libre: Atlético Madrid vence 1-0 al Barcelona en Champions

El argentino ejecutó un espectacular tiro libre para que los colchoneros convierta el primero del Atlético de Madrid ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou.