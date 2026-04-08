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Julián Álvarez anotó golazo de tiro libre: Atlético Madrid vence 1-0 al Barcelona en Champions
El argentino ejecutó un espectacular tiro libre para que los colchoneros convierta el primero del Atlético de Madrid ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou.
Harry Kane anotó sensacional golazo y Bayern Múnich vence 2-0 al Real Madrid por la Champions
¡Locura! Luis Díaz anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre Real Madrid y silencia el Bernabéu
¡Locura! Gol de Lamine Yamal para el 3-2 del Barcelona vs Newclastle por Champions League - VIDEO
¡Magistral! Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona ante Newcastle por Champions League
Haaland le dio vida al Manchester City tras marcar el 1-1 ante Real Madrid en la Champions - VIDEO
Vinicius marcó de forma sensacional el 1-0 del Real Madrid que le da el pase a cuartos - VIDEO
Descomunal gol de Federico Valverde para su hat-trick y el 3-0 del Real Madrid vs Manchester City
¡Locura! Gol de Lamine Yamal a los 95' para el 1-1 de Barcelona a Newcastle por Champions League
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