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Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League
Julián Álvarez anotó un espectacular gol de tiro libre ante Barcelona. | Foto: captura/ESPN

Julián Álvarez anotó golazo de tiro libre: Atlético Madrid vence 1-0 al Barcelona en Champions

El argentino ejecutó un espectacular tiro libre para que los colchoneros convierta el primero del Atlético de Madrid ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou.

Gary Huaman
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